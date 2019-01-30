勞動部邀氣球藝術創作者分享創業歷程

勞動部屏東就業中心邀請氣球藝術創作者李國溢(第一排左四)，為待業者介紹氣球產業。(林和生攝)

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勞動部屏東就業中心30日邀請在世界氣球大賽團體賽中獲得2座金牌的氣球藝術創作者李國溢，為待業者分享他過去10年來以代課老師為主業，同步創立個人工作室，把氣球藝術創作當副業經營歷程。他說，氣球產業入行門檻不高，但要做到職人等級，須不停精益求精，興趣是支撐向前進的主要動力。

「跟著氣球去旅行」，李國溢說，這是他一頭栽入氣球藝術創作世界後所得到的收穫，並跟學員分享，他自大學體育系畢業，長期擔任代課老師，10年前在校園結識一位熱愛氣球藝術創作的老師，便深深被氣球吸引，進而獲協助入行。

他第一年先跟著做氣球校園會場佈置，並參與高雄世運閉幕天燈氣球製作，隔年參加台灣國際氣球藝術大會中型創作賽奪得冠軍，這讓他決定要以氣球創作作為副業經營，成立個人工作室。

之後開啟到世界各國參加氣球比賽、擔任氣球賽評審、參與氣球展佈置的職業生涯。他說，印象最深刻的參賽經驗，是去年在氣球教父何坤龍帶領下，參加美國聖地牙哥世界氣球大賽，經與中港馬泰等國28名氣球藝術創作者通力合作下，以5萬多條氣球打造極具氣勢的「虎將軍」，另參與台灣隊創作的「鬼武士」，最後獲得雙冠軍。

對於台下對氣球產業有興趣的待業者，他建議，氣球產業相關職缺包括氣球教學、會場布置、氣球表演等，可以先衡量自己是否有興趣，入行後可多參加相關課程，學習專業技術，並接案累積實務經驗，持之以恆。

屏東就業中心主任翁素足表示，氣球藝術創作屬於台灣軟實力，為讓待業者認識這產業，了解從業人員工作內容與造型氣球製作過程，希望透過分享讓有興趣的人能找到求職方向並精進技能。

(中時 )

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