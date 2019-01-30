離岸風電拍板5.5元！王惠美表示中央權責縣府尊重

經濟部今天下午公布今年離岸風電躉購費率調升每度5.5元，彰化縣長王惠美表示，離岸風電費率的訂定為中央權責，縣府予以尊重。（彰化縣政府提供）

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經濟部今天下午公布今年離岸風電躉購費率調升每度5.5元，彰化縣長王惠美表示，離岸風電費率的訂定為中央權責，縣府予以尊重。（吳敏菁攝）

經濟部今天下午公布今年離岸風電躉購費率調升每度5.5元，彰化縣長王惠美表示，離岸風電費率的訂定為中央權責，縣府予以尊重。

彰縣府經濟暨綠能發展處代理處長劉玉平表示，去年度掀起爭議縣府要勾選複審文件是否為設置許可的要件，中央已經重新審視，屬於中央的權責，現在大家都在討論「離岸風電」，但「離岸風電」只是能源的「替代方案」，重點應該是擺在如何讓離岸風電「產業鏈」在彰化落地生根。

劉玉平指出，雖然中央也強調產業在地化，但因為核心技術不移轉，對落實產業在地化很難有成效。離岸風電因為在外海，受影響最大的就是原來靠海洋生活的漁民，不論是補償或轉型輔導，這些要跟漁民，漁會溝通，取得他們的認同和支持。

對縣府而言，開發帶來的效益主要是稅收，但綠能沒有獨立的稅別，還是歸屬營業稅，以離岸風電來說，每創造100元的營業稅，回到地方只有1.3元的統籌分配稅。海上租金的收入1年6億也全歸國有，而產業在地化部分恐怕彰化廠商參與的更少，從這些面向來檢視，地方因離岸風電開發而受惠的地方真的不多。

(中時 )

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