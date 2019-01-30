「南」朋友又來了 南柱赫3／30會台粉

2019年01月30日 16:48 時報周刊 張毓琪

「南」朋友又要來台灣與大家相見，韓國人氣男星南柱赫最近在戲劇、電影都有斬獲，也參加全新實境綜藝節目，行程滿檔的他決定3月30日要在台北LegacyMax舉辦見面會，售票日以及票價將於近日公布。

去年年底以電影《浴血圍城88天》獲得第39屆青龍電影獎、才24歲的南柱赫直笑著說2018年對自己來說是「光耀門楣」的一年，因為第一次拍電影、第一次被提名、第一次參加電影頒獎典禮，甚至得到了電影界年度盛事青龍電影獎的新人獎殊榮，直呼2018年就像是作夢般的一年。

繼宋慧喬與朴寶劍之後，南柱赫也將與大自己12歲的韓志旼搭檔演出今春浪漫戲劇。南柱赫所主演的新戲《耀眼》即將於2月11日開播，在劇中飾演一個擁有完美資歷的零缺點男，在當記者志願生的他充滿熱血，全新的成熟帥氣模樣相當吸睛。在日前曝光預告片裡，南柱赫以緬靦中帶著溫柔的語氣對著韓志旼說：「一起去賞春吧。」讓粉絲心動不已。此外南柱赫曾在《河伯的新娘》中大秀賞心悅目的好身材，這次新戲即將播出，也讓粉絲們相當期待是否還能再見到他那完美到超現實的好身材。

不只在電影、戲劇上有優異表現，南柱赫日前也加入了新實境綜藝節目《咖啡之友》，該節目是在濟州島的柑橘農場經營餐廳，由柳演錫擔任廚師，孫浩俊擔任咖啡師，兩人並親自邀請好友擔任兼職員工，經營所得收益將全數捐出。播出至今的來賓已有演員梁世宗、東方神起允浩、EXO世勳，如今再加上南柱赫的參與，況且南柱赫和孫浩俊曾一起出演《一日三餐》，就連新戲《耀眼》也是一起合作，因此相當令人期待兩人的默契會在節目中擦出怎樣的火花。該節目的帥哥工讀生陣容堅強，儘管該集還沒播出，但粉絲們已經紛紛敲碗尋問到底何時才會播出。南柱赫2019台北見面會相關訊息，可洽主辦單位Funpack娛樂臉書專頁。

(時報周刊)