最新民調：逾5成民眾贊同「九二共識」是兩岸和平發展基礎

台中市長盧秀燕（右）28日在香港說，「九二共識」是兩岸穩定基礎，又說不排除訪問中國大陸。(中央社)

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根據「台灣優勢客服」所作的一份最新民調顯示，有逾5成民眾認為「九二共識」是兩岸和平發展的基礎；而贊成兩岸應以「促進和平穩定發展」為前提，展開談判則有84.2％；此外，也有71％的台灣民眾贊成政府要更加積極與大陸進行經貿合作。

從民調結果顯示，對於兩岸和平發展的政治基礎依舊是「九二共識」：表示認同的有52.1％，表示不認同的有31.1％；除此之外，未表態的有16.8％。若排除未表態的樣本進行推算，則表示認同的有62.6％，表示不認同則有37.4％。

其中，不論男女，表示認同的比例皆超過五成。各年齡層表示認同的比例，除了20歲～29歲以外，其餘年齡層皆超過五成；50歲～59歲為65.8％，明顯高於20歲～29歲的35.9％，高出29.9％。

此外，是否贊成兩岸應以「促進和平穩定發展」為前提，展開談判：表示贊成的有84.2％，表示不贊成的有8.6％；未表態的有7.2％。若排除未表態的樣本進行推算，則表示贊成的有90.7％，表示不贊成的則有9.3％。

至於，是否贊成政府要更加積極與大陸進行經貿合作：表示贊成的有71.0％，表示不贊成的有20.4％；未表態的有8.6％。若排除未表態的樣本進行推算，則表示贊成的有77.7％，表示不贊成的則有22.3％。

其中，不論男女，表示贊成的比例，皆超過六成五；表示贊成的比例，50歲～59歲為81.2％，明顯高於20歲～29歲的64.9％，高出16.3％。

而談及對於「九二共識」的主要內含的認知：認為一中各表的有33.9％，認為一國兩制的有17.6％，認為一個中國的有16.9％；除此之外，未表態的有31.6％。

分析民調結果，認為表示一中各表的比例，男性為36.2％，明顯高出女性的31.6％，高出4.6％；各年齡層認為一中各表的比例，50歲～59歲為43.7％，明顯高出20歲～29歲的26.9％，高出16.8％。

值得一提的是，對於蔡英文總統的兩岸政策滿意度：表示正面評價的有27.1％（非常滿意6.0％＋還算滿意21.1％），負面評價的有61.9％(不太滿意29.0％＋非常不滿意32.9％)；未表態的有11.0％。若排除未表態的樣本進行推算，則正面評價的有30.4％，負面評價的則有69.6％。

該民調訪問日期是2019／01／21～2019／01／29，抽樣母體：台灣22縣市；有效樣本：1068（人）；在95％信心水準下，抽樣誤差正負3.0個百分點。

(中時 )

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