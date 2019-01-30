促韓邁聯手救空汙 環團籲停發興達操作、改建燃氣

2019年01月30日 16:54 中時 劉宥廷

韓國瑜和陳其邁去年11月高雄反空汙大遊行，都簽署108年興達電廠除役改天然氣的承諾，如今韓當選高雄市長、陳任行政院副院長，南部反空汙大聯盟等團體及議員們呼籲韓邁合體，地方應停發興達電廠操作許可，而中央應著手改建燃氣方案，不分黨派、中央地方聯手為民眾爭好空氣。

台電興達電廠燃煤機組已有汰除時程，但高市環保局對該電廠準備了降載、減煤、部分停機、全部停機等4方案因應，目前電廠3號、4號燃煤機組操作許可將於2月4日到期；環保局傾向展延電廠操作許可，不過會附帶要求電廠降載、減煤。

「去年全國空氣品質監測pm2.5最差的前10個測站，高雄就包辦7個，最差的是左營測站，位在興達電廠下風處的橋頭測站近年惡化最多！」南部反空汙大聯盟指出，興達是台灣最老舊燃煤電廠，硫氧化物和碳氧化物排放量為高雄的第1名和第2名，台電卻讓4座興達燃煤機組和2座大林燃煤機組發電到90％。

議員康裕成、吳益政、黃捷、林于凱、黃明太等人也砲轟，南部用電量約為31％，發電量卻約是39％，南電北送、南電中送更讓高屏空汙加速惡化；他們和聯盟共同呼籲高市府、經濟部、台電正視南部空汙嚴重的問題，高市停發許可，經濟部停止南電北送、改建燃氣方案。

環保局指出，興達電廠1號、2號燃煤機每小時各發電50萬度，這兩個機組已使用40年，台電預計112年前除役；3號、4號機組每小時各發電約55萬度，預計3號機組115年除役，4號機組116年除役；另從2017年即要求興達電廠燃煤機組逐年降載。

(中時 )