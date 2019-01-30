農民節 各界肯定二林農民締造的經濟奇蹟

二林農會30日表揚傑出優秀農民。（鐘武達攝）

友善列印
中時
二林農會總幹事邱士平（右五）肯定農民為農會締造百億存款的經濟奇蹟。（鐘武達攝）

二林鎮是農業鄉鎮，近幾年農會的存款卻是逐年遞增且已突破百億，各界30日舉行慶祝農民節暨表揚優秀農民大會，農會總幹事邱士平表示，就是因為有優秀的農民付出與生產優質農特產，才能創造這樣的經濟奇蹟。

表揚大會總計表揚99名優秀農民及3名水利有功人員，受獎者包括小地主大專業農吳志雄、40年白蘿蔔種植經驗的張清榮、葡萄產銷班具產銷履歷及吉園圃認證的陳萬陀與種植吉園圃認證水梨的女農民林穗蘭等。鎮長蔡詩傑、縣農會總幹事廖振賢、縣議員張國棟、謝彥慧、陳一惇、吳淑娟、蔡家豪與前立委鄭汝芬等政治人物也都到場祝賀，表達對農民的重視與誠意。

邱士平表示，二林的農產很多元，不僅酒莊密度居全國之冠，還種有細緻汁多的寄接梨、口感好品質佳的紅龍果、獨具風味的韭菜花、食味優良香氣迷人的台梗9號及194號香米到具有在地特色的雜糧作物蕎麥、紅薏仁，產量及品質都相當受肯定，這都是農民辛苦換來的成績。

邱士平並強調，二林農會為積極推展安全農業的生產方式，提高農產品品質，今年度契作的蕎麥、紅薏仁都將全面導入產銷履歷，同時輔導農民搭設溫網室，確保種植農作物品質的穩定，更期許農民繼續栽種更好品質的農產品

，不僅提昇農業競爭力，更也累積永續經營的實力。

(中時 )

為健康著想　40歲以上每週工作3… 春聯不貼要幹嘛？韓粉這樣做 被…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。