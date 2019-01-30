農民節 各界肯定二林農民締造的經濟奇蹟

2019年01月30日 16:53 中時 鐘武達

二林農會總幹事邱士平（右五）肯定農民為農會締造百億存款的經濟奇蹟。（鐘武達攝）

二林鎮是農業鄉鎮，近幾年農會的存款卻是逐年遞增且已突破百億，各界30日舉行慶祝農民節暨表揚優秀農民大會，農會總幹事邱士平表示，就是因為有優秀的農民付出與生產優質農特產，才能創造這樣的經濟奇蹟。

表揚大會總計表揚99名優秀農民及3名水利有功人員，受獎者包括小地主大專業農吳志雄、40年白蘿蔔種植經驗的張清榮、葡萄產銷班具產銷履歷及吉園圃認證的陳萬陀與種植吉園圃認證水梨的女農民林穗蘭等。鎮長蔡詩傑、縣農會總幹事廖振賢、縣議員張國棟、謝彥慧、陳一惇、吳淑娟、蔡家豪與前立委鄭汝芬等政治人物也都到場祝賀，表達對農民的重視與誠意。

邱士平表示，二林的農產很多元，不僅酒莊密度居全國之冠，還種有細緻汁多的寄接梨、口感好品質佳的紅龍果、獨具風味的韭菜花、食味優良香氣迷人的台梗9號及194號香米到具有在地特色的雜糧作物蕎麥、紅薏仁，產量及品質都相當受肯定，這都是農民辛苦換來的成績。

邱士平並強調，二林農會為積極推展安全農業的生產方式，提高農產品品質，今年度契作的蕎麥、紅薏仁都將全面導入產銷履歷，同時輔導農民搭設溫網室，確保種植農作物品質的穩定，更期許農民繼續栽種更好品質的農產品

，不僅提昇農業競爭力，更也累積永續經營的實力。

(中時 )