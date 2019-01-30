新竹縣竹22花海盛放一片粉紫迷人

2019年01月30日 17:14 中時 莊旻靜

芎林鄉公所去年11月鼓勵二期稻作收割後的農民，種植大波斯菊，近日盛放。（莊旻靜攝）

芎林鄉公所去年11月鼓勵二期稻作收割後的農民，種植大波斯菊，近日盛放。（莊旻靜攝）

新竹縣連結竹北市與芎林鄉的竹22鄉道，近日大波斯菊花盛開，成為不少人拍照、打卡的熱點，一片粉紅花海綿延近2公里，芎林鄉公所在稻田二期稻作休耕時，採購種子給下山、秀湖兩村農民，造就花海景致。

芎林鄉長黃正彪表示，去年農業課準備70公斤種子，請農民在二期稻作收割後，開始種花，成果近日展現，竹22鄉道往下山村方向，大波斯菊爭相綻放，除了在地人賞花，也是單車騎士、旅客賞花熱點。

芎林鄉公所農業課長蘇宇彥表示，鄉公所往年亦有此「冬季裡作期間農田種植景觀作物計畫」，免費提供種子提供給農民，估計1公斤種子可用在1分地上，施作6公頃面積。

去年11月開始二期稻作陸續收割後，鄉公所便鼓勵農民種植大波斯菊，在今年一期稻作翻土時也可做為綠肥，增加地力，也善用田地空間，創造一片花海，提供在地居民及遊客欣賞。

除了鄉公所推廣，黃正彪也請農會協助，在農民繳穀時鼓勵農民種波斯菊，花海面積以竹22鄉道下山村、百壽宮一帶及秀湖村為主，今年會預計會持續甚至擴大。黃正彪說，未來將積極鼓勵鄉內農民使用自然農法，取代化肥，朝友善農業邁進。

(中時 )