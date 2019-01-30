陸外交部：向五核國面對面交流 發出重要積極信號

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旺報
呂佳蓉

大陸外交部發言人耿爽今日表示，五核國會議今天上午在北京開幕，中、法、俄、英、美都確認五核國對於維護國際和平安全與穩定負有重要的特殊責任，同時也認識到當前國際安全環境面臨嚴峻的挑戰，願意加強協調，管控分歧，共同應對國際安全挑戰。

耿爽指出，當前形勢下，五核國坐下來面對面交流，深入探討戰略安全領域的緊迫問題，本身就對外發出了一個重要的積極信號，會議期間，五核國將圍繞核政策與核戰略、核裁軍、核不擴散等問題深入交換看法，中方作為會議主席將適時進一步地介紹有關情況。會議明天還將繼續。

陸媒報導指出，1月24日，大陸外交部宣佈，作為五核國機制輪值協調員，中國將於1月30日在北京主辦五核國正式會議。會議主題為「加強五核國協作，維護《不擴散核武器條約》機制」，屆時五核國將就核政策及核戰略進行深入交流，討論核裁軍、核不擴散、和平利用核能等議題。

中、美、俄、英、法是《不擴散核武器條約》法定的核武器國家，在《條約》審議進程中逐漸形成五核國協調機制。此次是五核國兩年來首次舉行正式會議，近期各方一直保持密切溝通，積極為北京會議預做準備。當前國際安全形勢中不穩定、不確定因素上升，大國關係與大國責任備受矚目。五核國加強協調與合作，妥善管控分歧，共同維護國際和平、安全與穩定，具有重要意義。

(旺報 )

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