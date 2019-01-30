鬼才導演堤幸彥操刀《十二個想死的少年》12名人氣偶像同台飆戲

《十二個想死的少年》改編自同名小說，在日本上映第一周拿下新片票房冠軍。中影國際提供

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時報周刊

集結十二名新生代當紅人氣偶像，由日本鬼才導演堤幸彥執導筒的話題電影《十二個想死的少年》，日本還未正式上映時，便以獨特神秘的行銷手法備受討論，網路上病毒式的流傳幾個被遮臉的青少年們說：「我想死。」而後陸續公布的卡司群們像是：橋本環奈、杉咲花、北村匠海、新田真劍佑…等都是日本現在當紅的人氣演員，將觀眾期待值推到最高。該片上映3天即突破3.4億日幣的好成績，負眾望的奪得新片票房冠軍。

《十二個想死的少年》改編自沖方丁長篇推理同名小說，故事由十二個在網路結識的少男少女們，相約到廢棄醫院計畫集體安樂死，卻在現場發現第十三個人，是一具還有餘溫的屍體，而這十二名少年少女們瞬間成為現成的嫌疑殺人犯。

原著小說的內容非常複雜且精彩，要將這樣豐富的內容濃縮進兩個小時中著實困難，編劇倉持裕經過不斷的細讀原作、分析及解體構造、再構築的過程，歷經兩年才再開機前訂下最終版本的劇本。而劇本裡也有著長達六至七頁的場景，現場同時使用五台攝影機，不間斷的拍攝了長達四十分鐘，堤幸彥導演也表示：「拍攝這般密集的考驗演技的作品還是第一次。」

日本首映會上，這些新生代演員聯袂出席，被問到覺得拍攝此片自己有什麼成長的地方，杉咲花回答：「覺得忍耐力有變強，不僅有長達四十分鐘的長鏡頭，也充分感受到堤幸彥劇組才有的緊張感，只要進入布景心情都會整個改變。這是一部非常驚人的電影。」北村匠海則道：「過往參與過的作品我都是最年少的，這次卻有比我還年紀小的人，竹內愛紗還在現場做數學作業（笑）。」高杉真宙對於第一次聚集如此多同世代演員的現場也表示：「我平常滿怕生的，但果然和同世代的人在一起很開心。多虧如此我覺得我的溝通力也有所提升。」首映會上幾個演員聚在一起就看得出來他們的好交情，橋本環奈笑著說：「真想就這樣和大家去夏威夷慶功。」電影將於四月十二日在台上映。

(時報周刊)

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