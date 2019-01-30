走春不只看櫻花！北部梅花也美到占滿記憶體

（圖／[email protected]_eyes、spirit_yuki）

友善列印
中時電子報
吳宜珊

「梅花～梅花～幾月開？一月開不開？二月開不開？」這句話應該是不少人童年時的回憶，但１月下旬至２月中旬也確實是梅花盛開的季節，而且隨著全台的氣溫變化而不定時綻放，今天就先跟大家分享最先盛開的「北部賞梅」景點吧！

▍台北

＃志成公園

很多人都不會想到在台北市中心就能看到梅花，但士林中正路旁的志成公園到了１月底時就能看到梅花默默綻放，也是附近居民賞梅的最佳景點。

在 Instagram 查看這則貼文

梅香撲鼻😍😍🚩

Yuki Chen（@spirit_yuki）分享的貼文 於 張貼

＃中正紀念堂

這裡就不用說了，捷運就能到的地方，隨時想來都能來拍幾張。

＃新北─中和烘爐地

大家來這裡除了祈求財運豐收之外，盛開的梅花更是美到你不想離開，搭配一旁的中式傳統建築，別有一番風味。

▍桃園

＃角板山公園

每到過年期間這裡絕對塞滿人，擁有占地2公頃的梅園，一到花季便會湧進不少人來賞梅，所以要來這的人一定要早點出發喔！

＃石門水庫

每個季節幾乎都有它的事，就連梅花在這裡也看得到，不少人都會趁著年假來這野餐賞梅，但切記垃圾一定要記得帶走喔！

＃大溪─兩蔣文化園區

這裡每到了1月中旬就能看到樹上枝頭開始開花，現在應該就是盛開的最佳時機。

▍新竹

＃雪霸休閒農場

來到雪霸國家公園中，除了看山、看雲海之外，超美的香水垂梅也絕對不能錯過，走在梅園裡就像瓊瑤小說中一樣浪漫XD

＃清大梅園

或許很多人都以為一定要上山才能看到最美的梅花，但在清大校園中就有梅園，一到了花季這裡也是擠滿不少賞花的旅客。

在 Instagram 查看這則貼文

梅花很清雅 #清大梅園 #梅花

🇭🇰遊子在🇹🇼（@tasingming）分享的貼文 於 張貼

▍苗栗

＃華陶窯

華陶窯中的梅園也是苗栗相當有名的賞梅景點之一，每年都會有人慕名而來。

在 Instagram 查看這則貼文

Taiwanese old time delight, Red bricks Ceramic town 苗栗華陶窯 台灣古早味攝影

Martin Chiang 蔣皓任（@martinchiang_theobserver）分享的貼文 於 張貼

＃鬍鬚梅園

位於深山中的鬍鬚梅園，是不少專業的攝影人特別愛來拍攝的景點，因為這裡人不多又有一整遍的花海，光看就心曠神怡。

在 Instagram 查看這則貼文

Jack Wang（@jackwang1113）分享的貼文 張貼

＃貓貍山公園

這個最近才崛起的新景點，聽說這裡的梅花是經過3年的時間細心栽培下的心血，所以前往賞梅的朋友千萬要小心呵護喔！

(中時電子報)

愛妻林鳳嬌66歲生日 成龍罕見「… 老車站變星巴克！全台最復古門市…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。