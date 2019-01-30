台大鳳凰茶園「鳳麓茶馨」茶花展登場

2019年01月30日 17:09 中時 廖志晃

台大林管處長蔡明哲，歡迎大家遊賞茶花。（廖志晃攝）

鳳麓茶馨茶花展，展出珍貴稀有茶花。（廖志晃攝）

鳳麓茶馨茶花展，美不勝收。（廖志晃攝）

台大實驗林鳳凰自然教育園區，「鳳麓茶馨」茶花展30日登場，展出200多盆茶花，預估春節期間茶花全面盛開，展期至2月10日；台大林管處長蔡明哲表示，今年委託花藝專家率團隊布置展場，加入木、水及花草等元素，讓茶花展更添秀色。

蔡明哲表示，鳳凰自然教育園區的茶花標本園，栽種2000多株、300多種的茶花，近年為進行茶科植物種源保存，還收集各國原生茶花數十種，及台灣原生茶花13種。

今年茶花展與中華民國茶花學會、新竹縣市茶花園藝研究學會、新竹縣市茶花產銷班等共同舉辦，展出國內外各種珍稀茶花品種，及高貴典雅的茶花盆景；並由國際技能競賽中華民國委員會，花藝職類裁判長周英戀老師，率2019年俄羅斯喀山國際技能競賽「花藝職類」國家代表選手柳皓淳團隊布展，將高超的花藝手法，讓茶花盆景與自然資源融合，讓人一新耳目。

此外，還特別邀請第19屆國家文藝獎得主、擅長創造超現實想像的編舞家何曉玫，帶領的MeimageDance舞團演出，為茶花展揭開序幕，，更是相得益彰。

(中時 )