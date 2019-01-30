為住院病童打氣！王惠美化身故事媽媽溫暖孩童的心

2019年01月30日 17:15 中時 吳敏菁

彰化縣長王惠美探視醫院病童，還拿著手繪故事板，生動地為小朋友講故事。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美30日化身故事媽媽，前往彰基、秀傳等醫院，探視住院病童和家長，為小朋友講三隻小豬的故事和小朋友一起唱歌。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美30日為小朋友親送紅包，加油早日恢復健康。（吳敏菁攝）

小朋友最喜歡過年，但生病住院的孩童只能在醫院過，彰化縣長王惠美30日化身故事媽媽，前往彰基、秀傳等醫院，探視住院病童和家長，為小朋友講三隻小豬的故事和小朋友一起唱歌，為小朋友加油、親送紅包和小禮物，溫暖了病童的心。

王惠美探視醫院病童，還拿著手繪故事板，提醒故事裡的豬大哥是甜食豬，只愛糖飲料和吃甜食，提醒小朋友少吃為妙，還說起了豬小弟是髒髒豬，玩得全身髒、不喜歡洗手，得了流感住院，但只要小豬乖乖聽醫生的話按時服藥、勤洗手多喝水，快點開心出院就可以和家人團圓過新年，一起到溪州公園看火龍、賞花！

接著，惠美媽媽問小朋友，要如何預防流感呢？小朋友舉手爭先回答「多洗手，多喝水！」現場歡樂融融，小朋友哈哈笑。

王惠美表示，春節是家人團聚的時刻，對於生病而無法回家的住院病童及家屬來說，更需要給予更大的溫暖與關懷。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，最近氣候早晚溫差大，呼籲家長注意兒童衣著及飲食，做好個人防護，勤洗手，避免感冒及腸胃道疾病，如出現呼吸困難、急促、發紺缺氧、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆應及早就醫，掌握治療的黃金時間，大家健康開心平安過好年。

(中時 )