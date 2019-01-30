李千那《種菜》意圖尋短：我拍過最可怕的戲！

2019年01月30日 17:09 中時 林淑娟

李千那企圖尋短被陳庭妮阻止。（歐銻銻娛樂）

李千那強忍想哭情緒。（歐銻銻娛樂）

李千那劇中在父親離世後感受到強烈悲傷而崩潰。（歐銻銻娛樂）

歐銻銻娛樂自製劇《種菜女神》本週將於台視、東森綜合台播出完結篇，幾乎被觀眾從頭被罵到尾的李千那，回想當初拍攝心情，直呼：「既煎熬又崩潰。」因為自己的緣故，間接造成劇中父親庹宗華離世，卻一滴淚都不能掉，李千那說，親人離世的戲卻不能哭，真的很難，「這角色真的是連李千那本人都無法原諒她。」

李千那在《種菜女神》中的角色幾乎是靠著「恨」活下來，即使知道父親即將離世，仍舊無法說出一句原諒。回想與庹宗華在醫院的這場戲，李千那表示自己從踏進醫院就開始很難過，但必須不斷提醒自己不能哭。劇中父親庹宗華最後教完她如何挑蓮霧便離世，走出病房的李千那淡淡地對著眾人說：「他吃完蓮霧，就睡著了。」與眾人的悲傷心相比，李千那淡然的表情卻令場面更加哀戚。

李千那表示《種菜女神》中強調了很多意念，像是水果不只是農作物，也綑綁著許多的情感，「像是往後當一心(劇中角色)看到蓮霧，就會想到父親。」

相較於父親離世時的冷靜，在父親告別式後，一場兒時與父親相處的夢境，讓李千那突然意識到再也看不到父親，排山倒海的悲傷襲來，她幾乎哭到崩潰，甚至還意圖尋短。李千那說：「上吊那場是我拍過最可怕的戲，這角色真的是連李千那本人都無法原諒她。」

被陳庭妮救下後，兩個女生坐在地上像孩子般嚎啕大哭，兩人拍這場戲時其實還不太熟，但彼此都很願意拋接情緒給對方，這場抱頭痛哭的戲，兩人用盡全力哭到沒力氣。對於劇中陳庭妮無條件地容忍她，李千那說：「我從來沒遇過這樣的人，連我自己都做不到這樣。」

李千那為了「平真希／丘一心」這角色事前與導演進行許多的討論，為了讓角色更立體，每一場戲的情緒，都是經過層層的設計。她說：「這個角色對我而言真的是很大的挑戰，跟現實中的自己不斷拉鋸！」結束《種菜女神》拍攝，李千那表示自己像是重生一樣，對於演出自己無法認同的角色真的非常煎熬，對於播出中觀眾對她的罵聲，她充滿感激地說：「真的謝謝大家罵我，讓我知道自己有把這個角色完整地詮釋出來。」她也希望透過這部戲能夠讓大家體認到愛要及時，永遠不要忘記自己的初衷。

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