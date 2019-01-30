年節將至樹林分局、民防義警中隊長慰勞員警辛勞

2019年01月30日 17:21 中時 許哲瑗

樹林分局長林温柔及民防中隊長周偉、義警中隊長張明通，前往各派出所進行慰問。（許哲瑗翻攝）

樹林分局長林温柔及民防中隊長周偉、義警中隊長張明通，前往各派出所進行慰問。（許哲瑗翻攝）

樹林分局長林温柔及民防中隊長周偉、義警中隊長張明通，前往各派出所進行慰問。（許哲瑗翻攝）

樹林分局長林温柔及民防中隊長周偉、義警中隊長張明通，前往各派出所進行慰問。（許哲瑗翻攝）

108年加強重要節日安全維護工作已於1月28日展開，樹林分局長林温柔及民防中隊長周偉、義警中隊長張明通有感於員警及民防、義警等協勤人員平日為民服務的辛勞，於29日晚間特地前往各派出所進行慰問，並致贈慰問品感謝員警及協勤人員維護治安的辛勞。

108年加強重要節日安全維護工作是集結警、消、義警、民防等協勤民力的總動員，在密集勤務規劃下，於春節期間無間斷提供治安、交通及為民服務工作，以確保春節期間社會治安良好及交通順暢等，使民眾能在平安、和諧的生活環境中歡渡佳節。今年本項工作實施期程自108年1月28日22時起，至2月11日24時止，以治安平穩、交通順暢及民眾安心，為三大工作主軸，為了提振員警及協勤民力士氣，因此林分局長及2位中隊長特地選在春節前夕，連袂親自前往各派出所慰問，感謝員警及民防、義警人員過去一年來對社會的無私奉獻。

分局長林温柔表示：今（108）年加強重要節日安全維護工作，為期共15日，雖逢年假期間，但「治安維護無假期」，將動員所有警(民)力投入今年重要節日治安、交通及為民服務的工作，也特別感謝協勤民力，全力協助警察維護春節期間治安維護、交通疏導工作。春節期間除了做好治安維護工作外，更重要的是連續9天春節假期的交通疏導工作，一定要做到「一路順暢、人車平安」的要求，讓民眾快樂安心過好年。

(中時 )