菊市府局長多囂張？議員爆：嗆馬英九親自打電話才借場地

2019年01月30日 17:23 中時電子報 邱珮畇

高雄議員邱于軒昨晚在《新聞龍捲風》分享菊市府官員有多囂張，她說，曾經選舉期間馬英九來她服務處，她想借場地給維安隨扈休息，但菊姐愛將前高雄市民政局長張乃千說「叫馬英九親自打電話跟他借，他就借!」(Youtube截圖)

【精彩】韓國瑜是馬英九第二？ 鄭麗文：誰不能用韓看得出來！

前立委蔡正元在臉書警告韓國瑜，用了陳菊遺留的官僚不大力整頓，結果大概就是敵友不分，變成馬英九第二。高雄議員邱于軒昨晚在《新聞龍捲風》分享菊市府官員有多囂張，她說，曾經選舉期間馬英九來她服務處，她想借場地給維安隨扈休息，但菊姐愛將前高雄市民政局長張乃千說「叫馬英九親自打電話跟他借，他就借!」主持人戴立綱也驚嘆「這麼狂!」

前立委蔡正元在臉書說，韓國瑜要小心，不要變成馬英九第二。他說，韓國瑜用了陳菊遺留的官僚，不大力整頓會造成什麼結果，大概就是馬英九第二。

國民黨高雄市議員邱于軒說，有一個局處蠻重要，叫做民政局，曾經花媽最重視、最心腹的就是民政局長張乃千!她解釋，選舉分空戰、陸戰，陸戰管的是組織，民政局就是管各地組織，管區公所，轄下有調解委員會；有宗教禮俗科管各地廟宇，許許多多組織都是在民政局。

邱于軒說，張乃千也曾經是高雄社會局長，社會局轄下有人民團體科，管轄全市人民團體。2014年馬公空難，張乃千在機場拍桌，對航空公司人員飆國罵，還嗆「等市長來還拿不到名單，你看怎樣跟你們算帳！」新聞畫面在網路不斷轉載。自稱復興航空員工「Rita Chen」臉書留言說：「之後沒有媒體在拍時，（張乃千）還不是俗仔來說…剛剛不好意思」，她並表示：「我只能說…選舉到了…」。

邱于軒又舉例張乃千的行事風格，她說在選舉時，自己服務處對面是戶政事務所，當時戶政事務所是關門的。那時候馬前總統來她服務處，有很多維安隨扈，邱于軒就跟戶政事務所說，前面空地能不能借維安人員休息。

邱于軒表示，工作人員說要秉告張乃千後，張乃千說「叫馬英九親自打電話跟他借，他就借!」戴立綱驚嘆「這麼狂!」

邱于軒又說，去年12月21日，距高雄市新市長韓國瑜上任還有四天，高雄市政府民政局被檢舉涉嫌挪用台電回饋金買酒送特定人士，檢調帶走宋姓科長漏夜偵訊。主要是針對民政局遭人檢舉，違法挪用回饋金買酒致贈長官，及特定個人一案進行調查。

(中時電子報)