警查獲大陸A貨iPhone在台據點 以假亂真騙台灣

保二刑大偵二隊30日宣佈破獲大陸不法集團，以醫療健檢美容名義來台，實際從事網路販賣仿冒3C產品，侵權市值逾千萬元。（黃國峰翻攝）

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保二刑大偵二隊30日宣佈破獲大陸不法集團，網路販賣仿冒3C產品，其產品使用原廠晶片，可正常開機，但使用拼湊零件，故障率高。（黃國峰翻攝）
保二刑大偵二隊30日宣佈破獲大陸不法集團，網路販賣仿冒3C產品，除產品外觀、介面仿得惟妙惟肖外，連包裝盒內容也與原廠無異，只不過也是仿冒品。（黃國峰翻攝）
保二刑大偵二隊30日宣佈破獲大陸不法集團，網路販賣仿冒3C產品，李嫌（右）表示他是被大陸老闆派來台灣，主要從事網路管理販售及維修手機。（黃國峰翻攝）

大陸A貨3C產品，入侵台灣市場，大陸不法業者派遣幹部以醫療美容名義入境台灣，實際來台招攬台籍員工，經營網路販售仿冒知名品牌手機及其周邊商品，以低於市價約一成販售，保二總隊刑大偵二隊於桃園查獲仿冒iPhone、三星手機179支及其周配件等共3847件，侵權市值超過1千萬元，逮捕李姓大陸籍幹部及三名台籍員工，依違反商標法罪嫌函送法辦。

警方調查，去年5月起有不法業者於「露天、蝦皮」等各大網路賣場刊登標榜二手機、展示機、福利品等訊息，販售仿冒「APPLE」、「SAMSUNG」等商標手機及周邊3C商品，以低於市價一成的價格，每支手機2千至5千元的價格，吸引消費者上門，另查扣之手機周邊3c商品如電池、耳機、傳輸線到充電頭等，原廠市價約600元至1000元，仿品價格約100元至500元不等之低價販售，單月營業額逾新台幣200萬元，銷售量驚人。

警方指出，該不法業者在大陸以集團運作，以合法掩護非法，利用醫療美容名義，每次派遣一人來台停留15日輪流交替，此次逮補的22歲李嫌就是以此名義入台的大陸人士，來台除了先去醫院健檢外，主要經營網路拍賣及維修手機，聲稱月薪可拿新台幣1萬2千元，另外受僱的3名台籍阮姓、陳姓、潘姓女子，則表示只負責販售不知道手機來源。

檢調將此次查獲的仿冒手機送原廠鑑定，發現手機內主要開機晶片是使用原廠晶片，不過有可能i6手機內裝的晶片是i5晶片，而其他內部零件或電路，則為自行拼湊、品質低劣的零件，因而該批手機故障率也高，雖提供一年保修服務，但其非法使用原廠商標販售，警詢後依違反《商標法》函送4人。

(中時 )

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