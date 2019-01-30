春節走春何處去　南市農業局推農遊行程

2019年01月30日 17:43 中時 莊曜聰

學甲亮哥生態風味體驗養殖場獲神農獎、產銷履歷達人肯定，參觀魚場還能品嘗時鮮風味餐。（莊曜聰攝）

新化大坑農場現正是山泉蘭花季時刻，入口處還有紫藤裝置藝術迎賓，相當有看頭。（莊曜聰翻攝）

春節連假何處去？農曆新年進入倒數，台南市農業局精選南市休閒農業區、休閒農場及農業產業點，30日舉行記者會，請來各家業者賣力推薦，推出一系列的遊程與活動，還有各項優惠，過年期間氣候預計晴朗，邀民眾春暖花開樂農遊。

台南市是農業大城，推動農村產業、農村再生並結合觀光旅遊，一直是市府持續努力的目標，因此農遊行程也是台南的旅遊特色之一，農業局農會輔導科科長郭德偉說，台南目前有3個休閒農業區，包括楠西的梅嶺、左鎮的光榮、七股的溪南休閒農業區，從山區到濱海都有。

梅嶺地區栽種超過10萬株梅樹，春節前後陸續綻放，風景優美，還有多條登山古道，業者也推出控窯、異國料理農家樂活動；光榮休閒農業區則有菜寮古化石、白堊地形，搭配採果活動，兼具理性與知性；溪南休閒農業區則有紅樹林生態景點、黑面琵鷺保護區、也可搭膠筏體驗遊潟湖吃烤蚵的生態旅遊。

台南市農會經營的走馬瀨休閒農場則有童玩節活動，有全台唯一大型牧草彈珠台，還有牧草迷宮、牧草推推樂、草原飛盤表演、兒童氣墊遊戲、異國特技秀及風箏表演；新化大坑休閒農場正舉行山泉蘭花祭，入口還有紫藤裝置藝術迎賓，春節住宿還有Live民歌手演唱、山泉SPA水療浴場；東山仙湖、台南鴨莊

、吉園等休閒農場各有特色。

此外農漁產業也有看頭，學甲亮哥生態風味體驗養殖場獲得產銷履歷達人肯定，參觀魚場還能品嘗風味餐，看看外銷的鯛魚有多碩大肥美，或者到玉井的果乾加工廠選購甜甜蜜蜜的愛文芒果乾，也是新春大魚大肉之外的不錯選擇。

(中時 )