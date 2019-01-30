春節華山看展嘗甜蜜！ Kitty邀你與閨蜜飆粉紅、玩鞦韆

歡慶新年「雙人圓滿套餐」任選2個甜甜圈＋2杯飲品。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

再過不久就是農曆春節了，氣象局說9天年假多是好天氣！許多人會來華山文創園區看展品藝文！話說華山裡的《三麗鷗粉紅閨蜜期間限定店》春節依舊熱鬧展開，Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗粉嫩迎賓，邀你與閨蜜大玩粉紅球池、粉色鞦韆，還有繽紛馬卡龍、大頭甜包子、三色歐蕾等美味！

手拉閨蜜一起粉粉惹人愛。（主辦單位提供）

免門票的《三麗鷗粉紅閨蜜期間限定店》在去年耶誕前夕開幕，粉紅夢幻場景出現在許多女孩的IG上！緊接著豬年到，可愛的Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗將陪大家歡喜迎新春，春節期間照常營業不休店（唯除夕休店一日），敞開大門歡迎大家來走春！

甜點「繽紛馬卡龍」甜而不膩可愛又好吃。（主辦單位提供）

好拍、好玩、好吃的都在這，五大粉嫩拍照場景，美樂蒂的粉紅泡泡浴池、夢幻雙人鞦韆等各種萌系拍照點，進到這裡人人都能一秒變網美。還有讓眾女孩都無法抗拒的粉紅吧快餐車，可愛的造型大頭甜包子、甜而不膩的繽紛馬卡龍，還有夢幻度爆表的三色歐蕾，新春期間更推出『雙人圓滿套餐』，大家一起來吃甜甜～好過年～！

美樂蒂的粉色浴池好好拍。（主辦單位提供）

迎接新年，各式新品也飆粉紅慶豬年！拜年伴手禮新選擇，限量22吋軟綿的Hello Kitty玩偶，，送禮大方不失禮；各式可愛小髮飾，一拿出來絕對成為小女孩間的人氣王；還有可愛的潮流服飾單品：大學Ｔ、帽T、漁夫帽等，不只送禮更送出你的時尚態度！不僅如此，年節期間還有筆記本、紅包袋等文具只要銅板價就能入手，五花八門的限定商品，替豬年加分更夢幻！

(中時電子報)

超可愛的Kitty紅包袋、筆記本等文具商品，春節期間有優惠。

《三麗鷗粉紅閨蜜期間限定店》Facebook
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