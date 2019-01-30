搶攻小家庭市場 花蓮飯店年菜外帶成長5成

理想大地「闔家歡慶團圓飯」，10人團購價10888元。（張祈攝）

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理想大地年菜「理想有銀糕」採用吉安有機老水芋、日本大干貝製作，一條售價380元，是東部唯一獲獎的外帶年菜。（張祈攝）
理想大地年菜「鱸鰻天仙果群菇無毒土雞盅」頂級食材不手軟，一鍋只要1980元。（張祈攝）
翰品飯店推薦外帶年菜「港式臘味蘿蔔糕」每份只要420元。（張祈翻攝）
翰品飯店外帶年菜「御膳一品佛跳牆」為最受歡迎年菜，一鍋十人份只要1180元。（張祈翻攝）
翰品飯店推薦外帶年菜「樹子蒸石斑魚」。（張祈翻攝）

過年圍爐最溫馨，但負責掌廚的家庭主婦可不這麼想，飯店業者抓住地方媽媽們的心，推出新春圍爐桌及預約年菜服務，針對小家庭市場也祭出單點外帶年菜，吃桌不再是大家庭的福利，飯店業者指出，新春圍爐桌幾乎額滿，外帶年菜部分則有2到5成的成長。

遠雄悅來大飯店年菜集結中、西、日式菜色，客製化10選6菜色，每組5千元有找，主廚拿手菜三絲長年菜、蜜醬豚腱骨及年味十足的蘿蔔糕、金磚糕都可以外帶。

理想大地度假飯店鎖定大家族，推出10人份團圓飯，菜色主打「養生無負擔」，內用不含服務費，食材全選用東部特產，鱸鰻、放山雞、吉安芋頭、南瓜搬上桌，外帶年菜則有理想有銀糕、理想有銀糕、鱸鰻天仙果群菇無毒土雞盅3種選擇。

總經理林保羅說，今年價格壓低，加上小家庭數量多，不少家庭選擇年菜單點，光是外帶年菜訂購量就成長5成。

由阿基師領軍的福容飯店，春節圍爐推出6人、10人圍爐桌，除夕圍爐桌除夕到初四天天客滿，今年更拓大版圖，搶攻小家庭市場，外帶年菜品項從往年的3樣增加至7種選擇，飯店業者指出，今年訂購率更勝以往。

同樣推出年菜單點外帶的還有花蓮翰品酒店，共推出12道外帶單點年菜，價格420元起，不只小家庭適用，單點年菜也適合出菜量大的家庭，減少主婦備菜負擔，今年外帶年菜成長2成，另外飯店也推出住宿送好禮摸彩活動，共有1千個獎項，總獎金超過10萬元。

(中時 )

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