春節出國注意！24國列麻疹旅遊疫情第一級「注意」　做好4件事自我防護

2019年01月30日 17:35 中時電子報 陳煌祥 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

今年（2019年）春節連假長達9天，不少民眾規畫出國旅遊，但衛福部疾管署表示，今年國內累計至今已有6例麻疹病例，其中5例是境外移入。疾管署已將24國旅遊疫情列為第一級注意，其中鄰近的國家包括中國大陸、越南、泰國、菲律賓、印尼等，提醒有出國計畫的民眾不可掉以輕心。

疾管署昨天（1月28日）公布新增1例麻疹本土病例，為30多歲女性，是1月16日公布北部30餘歲越南境外移入病例的家庭接觸者，現正居家隔離中。這名個案在可傳染期間除了就醫外，沒有出入公共場所活動，衛生單位已掌握接觸者共109人，將持續追蹤監測至2月14日。

疾管署已將24國麻疹旅遊疫情列為第一級注意，提醒有出國計畫的民眾不可掉以輕心。(圖片來源/shutterstock)

全球24國列麻疹旅遊疫情第一級「注意」

疾管署表示，今年國內累計6例麻疹病例，其中5例是境外移入病例，感染國家為菲律賓3例及越南2例，另1例為越南境外移入導致國內感染本土病例。其中，越南從去年12月疫情開始上升，去年累計病例數是前年10倍以上，主要發生在河內及胡志明市等大城市，以及北部山區省份。

台灣鄰近國家中，中國大陸、越南、泰國、菲律賓、印尼及印度持續有病例傳出；歐洲地區去年則以烏克蘭、塞爾維亞、羅馬尼亞、法國及義大利疫情最嚴峻，且近期烏克蘭持續發生大規模疫情；美洲則以委內瑞拉及巴西病例數最多。

疾管署目前將全球24國旅遊疫情建議列為第一級「注意」（Watch），提醒民眾遵守當地的一般預防措施。

-亞洲：中國大陸、越南、泰國、菲律賓、印尼、印度、哈薩克、以色列、喬治亞共和國、俄羅斯。

-歐洲：烏克蘭、塞爾維亞、羅馬尼亞、法國、義大利、英國、希臘。

-美洲：委內瑞拉、巴西。

-非洲：剛果民主共和國、幾內亞、獅子山、奈及利亞、馬達加斯加。

另外，美國自去年10月發生疫情，去年全國累計確診349例，病例數為自2015年來最多，近期病例主要在紐約市布魯克林區、紐約州羅克蘭郡（Rockland）及華盛頓州克拉克郡（Clark）。韓國大邱及京畿道最近也有群聚事件。

潛伏期約2週，出疹前後4天具傳染力

疾管署防疫醫師黃頌恩曾接受《康健》訪問指出，麻疹具有高傳染力，病毒可以在空氣中存活2小時，主要經由空氣、飛沫傳播或者直接與病人的鼻腔或咽喉分泌物接觸而感染。感染麻疹後，潛伏期長達7～18天（通常是14天），在發疹的前、後各4天內都具有感染力。

醫師表示，潛伏期通常不會有症狀，也不具感染力，但進入發病期後可能會出現前驅症狀，包括發燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎、眼睛畏光等，3～4天後開始出紅疹，而且疹子會從額頭蔓延至耳後、軀幹、四肢，並伴隨著高燒，也是症狀最嚴重的延後。大約再經過3～4天，就會逐漸退燒，疹子也慢慢消退。

黃頌恩表示，疹子退了以後，會出現鱗屑性脫皮及留下褐色沉著，但再經過一段時間後，顏色也會慢慢消退。但仍有約5～10%的患者會因為細菌或病毒重覆感染而產生併發症，包括中耳炎、肺炎與腦炎。

麻疹常見症狀。（圖/謝佳君整理）

前往麻疹流行地區前2～4週，評估是否接種疫苗

疾管署呼籲，麻疹傳染力強，現在正是好發季節，民眾應：

1. 按時帶家中幼兒接種MMR疫苗，避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區。

2. 如有6個月以上、未滿1歲的嬰兒要前往麻疹流行地區，可於出發前帶幼兒自費接種1劑疫苗。

3. 一般民眾如果最近有計劃前往麻疹流行地區，應於出國前2～4週至旅遊醫學門診，諮詢評估是否需要接種，並於旅遊期間做好防護措施。包括隨時注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻，出入人潮密集地區可戴口罩加強自我防護。

4. 自流行地區返國後如有疑似症狀，例如發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹，勿自行服藥，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師近期旅遊史及相關接觸史。

(中時電子報)