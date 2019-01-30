俄真挺馬杜洛？委國議員爆俄機運走20噸黃金

委國議員爆料稱，一架俄國飛機28日抵達委國運走20噸黃金，另外界懷疑俄國是否看衰馬杜洛政權。（示意圖／達志影像）

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中時電子報

自委瑞內拉總統鬧雙胞、美國總統川普公開挺自立臨時總統的反對派領袖瓜伊多後，世界多國跟進，但如俄羅斯、中國大陸與古巴等國仍支持現任總統馬杜洛，其中俄國更是力挺。不過，委國議員爆料稱，一架俄國飛機28日抵達委國運走20噸黃金，另外界懷疑俄國是否看衰馬杜洛政權，事先運走黃金自保。

根據南華早報30日報導，委國反對派議員、央行前行長格拉（Jose Guerra）在推特上爆料指出，一架來自俄羅斯的波音777班機前天抵達首都卡拉卡斯，並從央行運走20噸黃金。委內瑞拉議會（全國代表大會）也在推特表示，「我們收到了委內瑞拉央行（BCV）公務員的一條資訊：一架莫斯科的飛機抵達，目的是運走至少20噸黃金。我們要求BCV詳細說明發生了什麼事，這金子不是奧爾特加（委內央行行長）的，是委內瑞拉人民的」。

不過報導指出，格拉並未提供相關證據，稱這只是從還在央行工作的前同事之間聽到的。

雖然委內瑞拉財政部長塞爾帕（Simon Zerpa）拒絕對該國的黃金發表評論，並表示該國際機場沒有俄羅斯飛機。不過，根據航班跟蹤網站FlightRadar24的資料顯示， 28日確實有一架隸屬於莫斯科Nordwind航空公司的飛機波音777，降落卡拉卡斯附近的國際機場。

隨著美國對委國國營石油公司進行制裁、並計畫將其收益轉給反對派瓜伊多（ Juan Guaido）後，馬杜洛（Nicolas Maduro）失去原本就不穩的財政與外匯儲備控制，誰能得獲得委國內外約200噸黃金成了關鍵。而委內瑞拉目前國內除了缺乏足夠通貨，讓民眾滿足日常生活所需之外，更對中俄兩國欠了數十億美元的債務。

急需財政穩定的馬杜洛政權，外傳上周向英格蘭銀行運回價值12億美元的黃金儲備，不過在美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與國家安全顧問波頓（John Bolton）的遊說下，拒絕馬杜洛的要求。

雖然克林姆林宮先前大力支持馬杜洛政權，甚至外傳可能派遣傭兵保護馬度落個人維安，但提及在委國的資產卻十分謹慎。臨時總統瓜伊多曾稱不會兌現馬杜洛政權的債務。

(中時電子報)

文章來源：Is Russian plane on secret Venezuela mission to load up with 20 tonnes of gold?

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