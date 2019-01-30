俄真挺馬杜洛？委國議員爆俄機運走20噸黃金

2019年01月30日 17:32 中時電子報 馮英志

自委瑞內拉總統鬧雙胞、美國總統川普公開挺自立臨時總統的反對派領袖瓜伊多後，世界多國跟進，但如俄羅斯、中國大陸與古巴等國仍支持現任總統馬杜洛，其中俄國更是力挺。不過，委國議員爆料稱，一架俄國飛機28日抵達委國運走20噸黃金，另外界懷疑俄國是否看衰馬杜洛政權，事先運走黃金自保。

根據南華早報30日報導，委國反對派議員、央行前行長格拉（Jose Guerra）在推特上爆料指出，一架來自俄羅斯的波音777班機前天抵達首都卡拉卡斯，並從央行運走20噸黃金。委內瑞拉議會（全國代表大會）也在推特表示，「我們收到了委內瑞拉央行（BCV）公務員的一條資訊：一架莫斯科的飛機抵達，目的是運走至少20噸黃金。我們要求BCV詳細說明發生了什麼事，這金子不是奧爾特加（委內央行行長）的，是委內瑞拉人民的」。

.@JoseAGuerra | "Nos llega información de funcionarios del BCV: llegó un avión desde Moscú, en el cual se pretende extraer al menos 20 toneladas de oro. Exigimos al BCV detalles de lo que está pasando. Ese oro no es de Calixto Ortega, es del pueblo venezolano". #AsambleaVE — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 2019年1月29日

不過報導指出，格拉並未提供相關證據，稱這只是從還在央行工作的前同事之間聽到的。

雖然委內瑞拉財政部長塞爾帕（Simon Zerpa）拒絕對該國的黃金發表評論，並表示該國際機場沒有俄羅斯飛機。不過，根據航班跟蹤網站FlightRadar24的資料顯示， 28日確實有一架隸屬於莫斯科Nordwind航空公司的飛機波音777，降落卡拉卡斯附近的國際機場。

隨著美國對委國國營石油公司進行制裁、並計畫將其收益轉給反對派瓜伊多（ Juan Guaido）後，馬杜洛（Nicolas Maduro）失去原本就不穩的財政與外匯儲備控制，誰能得獲得委國內外約200噸黃金成了關鍵。而委內瑞拉目前國內除了缺乏足夠通貨，讓民眾滿足日常生活所需之外，更對中俄兩國欠了數十億美元的債務。

急需財政穩定的馬杜洛政權，外傳上周向英格蘭銀行運回價值12億美元的黃金儲備，不過在美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與國家安全顧問波頓（John Bolton）的遊說下，拒絕馬杜洛的要求。

雖然克林姆林宮先前大力支持馬杜洛政權，甚至外傳可能派遣傭兵保護馬度落個人維安，但提及在委國的資產卻十分謹慎。臨時總統瓜伊多曾稱不會兌現馬杜洛政權的債務。

(中時電子報)