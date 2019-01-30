20校高中生征戰FRC機器人區域賽 中科邀500好手模擬考

2019年01月30日 17:44 中時 王文吉

南科實驗高中生合力搬運動力機器人進入練習賽場地。（王文吉攝）

代表紅隊的南科實驗高中機器人，順利將球投入目標區，獲得在場觀眾熱烈掌聲。（王文吉攝）

明道中學團隊利用短短3周時間，完成開發動力機器人，除考驗科學知識和動手能力，也挑戰成員的互助合作能力。（王文吉攝）

藍隊明道中學團隊成員利用遠端遙控器，操控動力機器人。（王文吉攝）

中科2019FRC台灣練習賽匯聚全台20校、逾500好手同場切磋交流。（王文吉攝）

2019國際FRC區域賽將在美、澳等地舉行，中科管理局為讓20隊好手有機會切磋交流，30、31日在中科實驗中學舉辦「模擬考」性質的台灣練習賽，包括成功高中、明道中學、南科實中等20校學生犧牲寒假時光，結合理論與實作，製造動力機器人，進行實戰友誼賽事。

美國非營利性組織FIRST本月5日公布練習主題為「太空」，提供國內20校學子賽前準備切磋，預計3月前往澳洲、美國挑戰區域賽事。練習賽場地由中科實中規劃，硬體設施依照FRC競賽規範建構，讓各校團隊開發的機器人進行資格賽、自選聯盟、半決賽及決賽等實戰練習。

代表紅隊的南科實驗高中與藍隊明道中學進行紅藍對抗賽，團隊成員利用遠端遙控器，操控動力機器人，順利將球投入目標區，再將艙門板崁入指定點，除講求速度外，準確性與流暢度都獲得在場觀眾熱烈掌聲。

就讀南科實中高一的隊長林啟瑞說，這次的題目是「太空」，模擬探測車登陸外星球，採集土壤礦物等樣本；他與成員運用槓桿原理，設計擺臂式機器人，還要計算馬達能否拉動擺臂，段考完才投入製造，時間僅6周非常緊迫。

中科管理局長陳銘煌表示，為培育國內學子投入智慧機器人領域，自2017年起舉辦一系列觀摩、培訓、練習賽等，至今已有20隊報名參加澳洲、美國等區域賽事。由於國內智慧機器人發展趨於成熟，台灣也取得明年區域賽事的舉辦權，屆時選手不必自籌旅費出國參賽。

中科實中校長林坤燦表示，學子透過參加機器人大賽，將日常所學的理論應用在實作上，達到真正的學以致用。FRC是全球知名且難度最高的機器人競賽活動之一，被許多世界著名的明星大學列為入學的重要參考依據。

(中時 )