喜歡又害怕！超萌倉鼠Q丁融化小主人的心

個性溫馴的倉鼠「Q丁」，讓小主人Amelia放下防備，天天摸著牠柔順的毛。（張祈翻攝）

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第一隻飼養銀狐鼠「布布」個性活潑好動，家人都稱牠為「瘋狂布布」。（張祈翻攝）

今年小六的Amelia對毛茸茸動物又喜歡又害怕，爸媽讓她飼養小動物銀狐鼠訓練膽量，前一隻布布個性活潑，養了一年Amelia都只敢用眼神「互動」，第二隻母鼠Q丁個性溫和、親近人，讓Amelia逐漸放下防備，加入不到半年，就讓Amelia天天抱著玩，一點不害怕。

Amelia是家中獨生女，父母讓她飼養小動物培養責任感，喜歡毛茸茸動物的她，就選擇小的、毛的小動物下手，第一隻寵物銀狐鼠「布布」，但實在不敢碰牠，Amelia說，布布精力旺盛，整天咬籠子，連半夜都在跑滾輪，家人都稱牠為「瘋狂布布」。

雖然不敢碰布布，Amelia還是天天在籠子外跟牠互動，飼養1年多的布布有天突然病逝，為了在養回布布，又飼養了第二隻倉鼠「Q丁」，短短半年時間已經跟Q丁成為好麻吉，每天放學都要跟牠玩個半小時。

Q丁個性溫馴，Amelia總算克服害怕，親手碰到小動物毛絨絨的外皮了，Q丁也很識相的任憑小主人又摸又捏的，洗澡、餵食、陪玩都由Amelia打理，也要求老爸要幫忙更換籠中木屑，讓Q丁有個乾淨的環境，Amelia說，布布、Q丁都有各自可愛的地方，這次要細心照料，讓Q丁活得健康又長久。

(中時 )

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