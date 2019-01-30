辻利茶舗Xcamacafé聯手 2／15「抹茶系咖啡」上市

2019年01月30日 18:39 中時 徐力剛

聯名商品「抹茶咖啡拿鐵」（圖左）、「黑糖抹茶咖啡拿鐵」（圖右上）及「黑糖抹茶鮮奶」（圖右下）。（圖片提供／辻利茶舗）

以茶香佐咖啡，美味「辻利抹茶手作餅乾」、「cama咖啡手作餅乾」及「咖啡抹茶手作餅乾」令饕客魂牽夢縈。（圖片提供／辻利茶舗）

看準新年商機，不僅飯店餐飲吹起聯名風，日本抹茶專賣店「辻利茶舗」也跨界合作，攜手咖啡大廠「camacafé」合作，結合東方抹茶與西方咖啡文化，打造3款限定飲品，2月15日起至4月16日全台門市同步販售。

聯名檔期「咖啡抹茶季」全新開跑，當中以「抹茶咖啡拿鐵」最為吸睛，以cama經典拿鐵為基底，添加高品質抹茶調和，強調無糖設計，輕啜一口，抹茶微苦風味充斥口中，尾韻帶有咖啡淡淡香氣，深受年輕女性喜愛;另款「黑糖抹茶鮮奶」不含咖啡，黑糖甜度可中和抹茶風味，讓人愈喝愈上癮。

「黑糖抹茶咖啡拿鐵」以未精緻柴燒黑糖入饌，口感滑順不甜膩，完美融合茶味及咖啡香氣，迸發全新滋味。甜點部分找來甜點大師山木島，開發「辻利抹茶手作餅乾」、「cama咖啡手作餅乾」及「咖啡抹茶手作餅乾」3大品項，滿足饕客味蕾，主廚嚴選北海道奶油混合昭和粉及台灣麵粉製作，佐以台灣二砂調味，搭配現沖飲品享用滋味最佳。

歡慶新品上市，2月15日起購買飲品搭配聯名餅乾，飲品現折10元;下午茶時段12時後，再享大杯抹茶飲品89折優惠。同場加映，凡拍攝聯名商品上傳個人IG，並＃「cama辻利咖啡抹茶季」，有機會獲得聯名款帆布袋，限量20名，只送不賣。

辻利茶舗公關萬姿妤分享，2017年辻利與全聯跨界合作，推出13款抹茶甜品，單月檔期營業額突破1億2千萬，今年再度聯手camacafé，延續品牌精神「以茶入生活」，提供全新生活態度體驗，消費者在日常也能品嘗美味抹茶，預估本次聯名品項業績可突破5百萬。

(中時 )