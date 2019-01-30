雲林生育津貼 從8000元提高至1萬元、1萬5000元

2019年01月30日 17:53 中時 周麗蘭

雲林縣長張麗善（左三）致贈新生兒補助津貼1萬至1萬5000元給今年出生的新生兒家長。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善落實選舉政見，第一胎新生兒補助津貼從8000元提高到1萬元，第二胎補助津貼再提高到1萬5000元，預計需追加1700萬元預算。

社會處表示，雲林縣近4年來新生兒人口數，請領生育津貼從104年的4955人降到107年的4065人，而雲林縣人口跌破69萬人，老年人口比率高達18％，人口老化、少子化現象嚴峻。

雲林縣府統計，2018年雲林縣新生兒出生率每千人5.97人、死亡率每千人10.58人，2015年起人口跌破70萬人為69萬9633人，2018年再跌破69萬人大關為68萬6022人。

2018年死亡人數7264人、出生4100人，新婚3335對夫妻、離婚1405對。

縣長張麗善表示，為提升本縣生育率，須採取更強有效的鼓勵措施，促進家長生兒育的意願，今年起她兌現選舉政見，新生兒補助津貼從8000元提高至第一胎1萬元、第二胎1萬5000元。

社會處表示，實現張縣長的提高雲林人口的用心與，雲林縣提高生育津貼補助溯及108年1月1日實施，父母之一方設籍並居住在雲林縣1年以上並在本縣辦妥戶籍登記者，以實際出生嬰兒人數計算，第一胎新生兒補助1萬元，第二胎以後新生兒補助1萬5000元，符合申請的縣都可向各鄉鎮市戶政事務所及辦公室提出申請，並當場發放現金紅包。

(中時 )