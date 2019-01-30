《中時晚間快報》中正紀念堂轉型 林萬億：年後跨部會討論

◎中正紀念堂轉型 林萬億：年後跨部會討論

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎中正紀念堂轉型 林萬億：年後跨部會討論

中正紀念堂兩套轉型方案，文化部去年交送交行政院，政務委員林萬億表示，預計年後啟動跨部會甚至跨院協調。他表示，文化部的方案中，並沒有拆除的建議；中正紀念堂轉型需凝聚各方共識，有可能包括立法院及台北市，政院目前沒有預設立場及時間表。

◎第四度居冠！ 林口長庚結餘近80億

健保署今（30）日公布2017年醫院財報，領取健保費用4億元以上的150家醫院中，共有117家醫院賺錢，佔78%。若加上非醫療收支，賺錢的醫院則多達9成，賠錢的醫院則有17家。其中，林口長庚醫院已第4度居冠，整體結餘達79.65億，比前年43.58億成長近1倍。

◎繼續施壓不手軟！ 美示警：陸誘台接受一中

美國參議院情報委員會29日舉行聽證會，聚焦全球對美威脅，美國情報總監柯茨（Dan Coats）提交的報告中指出，北京將持續恩威並施，包括施壓及提供誘因，迫使台灣接受一個中國框架，最終完全受大陸控制。

◎突破尺度泡浴缸 陳綺貞嗆水當泡湯

陳綺貞推出新歌〈沙發海〉MV，並首次獻出導演處女作，親自參與腳本發想，也是繼她出版攝影集、散文之後，完成另一項人生清單，她還大膽挑戰泡在浴缸拍攝，再次突破個人螢幕尺度，曾經挑戰過鐵人三項游泳項目的陳綺貞也笑說：「沈入浴缸，很像在游泳池，只是突然忘了怎麼游泳。」

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

劉世芳承認擋嗆聲公車 羅智強警… 視察高鐵　蘇貞昌：高鐵應該謝謝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。