《中時晚間快報》中正紀念堂轉型 林萬億：年後跨部會討論

2019年01月30日 17:45 中時電子報 綜合報導

◎中正紀念堂轉型 林萬億：年後跨部會討論

中正紀念堂兩套轉型方案，文化部去年交送交行政院，政務委員林萬億表示，預計年後啟動跨部會甚至跨院協調。他表示，文化部的方案中，並沒有拆除的建議；中正紀念堂轉型需凝聚各方共識，有可能包括立法院及台北市，政院目前沒有預設立場及時間表。

◎第四度居冠！ 林口長庚結餘近80億

健保署今（30）日公布2017年醫院財報，領取健保費用4億元以上的150家醫院中，共有117家醫院賺錢，佔78%。若加上非醫療收支，賺錢的醫院則多達9成，賠錢的醫院則有17家。其中，林口長庚醫院已第4度居冠，整體結餘達79.65億，比前年43.58億成長近1倍。

◎繼續施壓不手軟！ 美示警：陸誘台接受一中

美國參議院情報委員會29日舉行聽證會，聚焦全球對美威脅，美國情報總監柯茨（Dan Coats）提交的報告中指出，北京將持續恩威並施，包括施壓及提供誘因，迫使台灣接受一個中國框架，最終完全受大陸控制。

◎突破尺度泡浴缸 陳綺貞嗆水當泡湯

陳綺貞推出新歌〈沙發海〉MV，並首次獻出導演處女作，親自參與腳本發想，也是繼她出版攝影集、散文之後，完成另一項人生清單，她還大膽挑戰泡在浴缸拍攝，再次突破個人螢幕尺度，曾經挑戰過鐵人三項游泳項目的陳綺貞也笑說：「沈入浴缸，很像在游泳池，只是突然忘了怎麼游泳。」

(中時電子報)