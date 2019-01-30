翁章梁當「型男大主廚」掌潭社區做蘿蔔糕、送餐給獨老

嘉義縣長翁章梁（右）擔任一日主廚翁章梁也擔任一日主廚，從刨蘿蔔絲開始學習炊製特色港式蘿蔔糕，左為夫人劉莉英。（張亦惠攝）

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嘉義縣長翁章梁30日到東石鄉掌潭社區關懷在地長輩、發放新春紅包，翁章梁也擔任一日主廚，從刨蘿蔔絲開始學習炊製特色港式蘿蔔糕，結束後前往社區獨居長輩及身障居民家中送餐，現場翁章梁妙語如珠逗得長輩哈哈大笑。

東石鄉掌潭社區是823水災的重災區，災後重整各界資源，在去年9月即恢復老人食堂供餐，展現了社區的堅強韌性。

過去曾擔任11年社會局長的翁章梁強調，嘉義縣人口老化嚴重，東石鄉老年人口比更是達20％以上，沿海地區推動社區發展不易，但掌潭社區自2014年陸續辦理社區關懷照顧據點、老人食堂等，每天都有30到40位長輩來參與活動及共餐，相當不容易。

掌潭社區發展協會理事長林文達表示，長輩平均年齡超過85歲，初期參與人數不多，後來配合長輩作息，慢慢磨合服務方式，現在連隔壁村莊都有長輩慕名而來，林文達也說，為了讓社區經營更多元化，開發以魚鱗熬製的膠原蛋白養生飲及港式蘿蔔糕等特色產品，並將販賣盈餘20％投入長輩的共餐基金，希望社區能永續經營。

翁章梁指出，掌潭社區透過自給自足的方式經營成為嘉義縣社區及偏鄉經營的好典範，嘉義縣老人照顧的擔子很重，如果初期預防照顧做好，就能減少往後失能照護的醫療成本，縣府期盼能打造出符合在地需求的「不老社區」。

(中時 )

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