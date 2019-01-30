燦坤線上線下年節不打烊 過年照買照送

2019年01月30日 17:59 中時電子報 黃慧雯

農曆春節即將到來，共9天假期為史上最長，更帶動家電及3C資訊商品採購商機於本周攀至高峰。從燦坤線上購物年前熱銷商品排行榜發現，iPhone、大電視、家用遊戲機、無線直立式吸塵器、除濕機為熱銷前五名。更看好春節連假所帶來的團圓聚餐、影音追劇以及出遊、返鄉塞車解悶等商機，燦坤積極發展新零售模式，宣布於今年農曆春節期間，初一至初六(2/4-2/10)燦坤線上購物http://www.tkec.com.tw/ 與全台近300家門市不打烊，消費者過年購買大家電照買照常配送，若是購買3C資訊商品或小家電則提供線上下單選擇門市取貨，消費滿1萬送100 APP現金券作為走春金。

今年農曆春節從2月2日開始放到2月10日，長達九天，燦坤協理林彩莉觀察，受惠於消費者領了年終獎金、紅包，會計劃性汰換家電及購買3C資訊商品來犒賞自己及家人。看準現代上班族忙碌生活無暇於農曆年前採購，更多的是購買3C家電送至親友家中，而近年從數據顯示春節期間透過手機、平板等行動裝置下單的訂單數持續成長，燦坤擴大線上下整合綜效，將全台近300家門市及各區物流體系成春節配送安裝之優勢，提供消費者春節期間於燦坤線上購物下單，大家電照常配送安裝。

燦坤協理林彩莉發現農曆年前消費者持續追求超高畫質的電視，截至今年為止4K電視銷售量已在燦坤以高達75%的佔比顯示已普及化。值得一提的是家用遊戲機每年從聖誕節到農曆年前為最熱銷產品之一，光是今年1月整體家用遊戲機銷量就比上月成長4成左右。另外發現甫在上周電玩展推出的PS4 因推出史上最強優惠吸引玩家搶購，短短一天之內銷售量就與去年雙11成長近16倍，相當驚人。趁此熱潮，燦坤再於春節連假推出買PS4 Pro 1TB再送指定熱門遊戲片活動。

受惠於去年11月精靈寶可夢首度躍上任天堂SWITCH，限定款同捆組賣到缺貨，接續著12月到今年1月還推出集結瑪利歐、皮卡丘等遊戲明星的《明星大亂鬥》同捆組屢屢造成熱議，帶動消費者凡購買SWITCH主機再加購2-3片遊戲片，而燦坤也發現越接近農曆年，像是瑪利歐為主角的相關遊戲片因老少咸宜最受消費者歡迎。燦坤特於今年推出Switch主機 雙瑪利歐中文版限定組 (藍紅主機+瑪利歐派對+賽車8)會員價13360元。

每到春節總免不了全家團圓圍爐，發現為了輕鬆端出年夜佳餚，強調多合一、能縮時料理的蒸氣料理爐、烘烤微波爐在年前一個月銷量與上月相比翻倍成長。燦坤針對團圓聚餐主打能兩道菜同時料理的Panasonic 27L蒸氣烘烤微波爐 NN-BS603市價22900元，會員價16900元，可多參考。

(中時電子報)