媽祖醫院結合「精準醫學中心」 精準標靶治療延長患者存活期

2019年01月30日 18:40 中時 張朝欣

北港媽祖醫院利用基因檢查找出癌症患者基因突變，再對症下藥給患者對應的標靶藥物進行治療，成功讓腫瘤在短時間內明顯改善，30日發表治療成果，未來將持續與「精準醫學中心」合作發展精準醫學，提供雲林地區患者更優質的醫療服務。

68歲吳姓婦女去年因自發性腦出血，住進中國醫藥大學北港附設媽祖醫院加護病房，其左上肺葉有大片肺腫瘤，經超音波導引切片檢查為肺腺癌第3期，基因檢查發現EGFR基因19外顯子缺失突變，醫師採用精準標靶治療後，病情在最短時間內獲得改善。

醫院胸腔內科主治醫師劉健生表示，約7成肺癌患者確診時已是晚期肺癌，無法進行手術治療，只能接受標靶藥物、化療、或免疫療法等「全身性治療」，接受基因測試便能精準選擇適合個人的標靶藥物，治療起來才會事半功倍。

檢驗科主任何文育指出，比起過去肺癌晚期無藥可醫的困境，隨著肺癌新藥陸續開發，治療愈趨精準，現代醫療已能為肺癌患者爭取更多存活時間，希望癌症患者抱持樂觀態度，與醫師配合積極接受治療，便有機會延續珍貴的生命。

副院長馮逸卿強調，癌症治療最重要的是要有堅強團隊的合作，媽祖醫院近年來持續發展急重症治療團隊，並獲中國醫藥大學附設醫院「精準醫學中心」技術支援，因此區域醫院也能有醫學中心的醫療服務品質。

(中時 )