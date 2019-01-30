嘉義市議員郭明賓賄選案起訴 檢察長異動高分檢主任察官

2019年01月30日 18:07 中時 廖素慧

嘉義地檢署檢察長郭珍妮31日調派台南高分檢主任察官。（廖素慧攝）

前嘉義市副議長郭明賓連任本屆議員，卻涉嫌賄選，已於29日自行請辭，30日檢方依違反選罷法起訴，法院也針對檢方提訴當選無效開庭，他未出庭，此案偵結，嘉義地檢署檢察長郭珍妮31日起調任台南高檢署主任檢察官。

檢方違反《選罷法》起訴郭明賓及前朝陽里長董林淑治、某大樓社區陳姓主委、邱姓女子等7名樁腳，理由是郭明賓為尋求成功連任第6次議員，自2018年6月至11月間分時段、分批交付數萬元至10萬元不等的金錢給7名樁腳，以1票1000元持續做有系統、組織性買票。

邱姓女樁腳的手機裡有郭明賓與她於6月間用line連絡時，郭特地傳送「小心」、「小心謹慎」的對話，與邱女向選民買票的時間吻合，但郭明賓刪除與邱女的line對話，檢方認為欲蓋彌彰。

郭明賓當選本屆議員，檢方對他提當選無效之民事訴訟，他於29日自動請辭議員明志，表達「昭明悔悟之心」，司法界認為，他此舉是為爭取法官宣告緩刑。

法院30日開庭，委任律師說郭先生會主動退還競選補貼金，盼能有循前例終止訴訟。嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊說，選罷法沒有撤訴的機制，法律保障競選公平性、相關候選人的遞補權益，因此訴訟利益仍存在。

(中時 )