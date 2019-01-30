全英文冬令營刺激竹縣偏鄉國中小生學習

新竹縣7個國中、小共30名學生參與「山野美式英語冬令營」，以全英語的沉浸式學習外語。（莊旻靜攝）

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新竹縣7個國中、小共30名學生參與「山野美式英語冬令營」，以全英語的沉浸式學習外語。（莊旻靜攝）
峨眉國中8年級生黃佳祈（左）、蕭均祐（右）能流利使用英語，敘述繪本內容。（莊旻靜攝）

新竹縣2國中、5小學共30名學生28日參與在峨眉鄉十二寮桐花谷露營區舉辦的「山野美式英語冬令營」，透過4名國際志工、6名外語系大學生隊輔全英文交談，給予學生們沉浸式英語學習環境，刺激對語言的好奇與使用，不少學生都頗有斬獲。

微星科技連續3年贊助新竹縣多所國中、小英文「英語的希望工程」，以閱讀活動為主，今年首度加入冬令營，召集4名來自不同國家的國際志工，以及4名清華大學學生、1研究所學生生及1名實踐大學學生，由清大教師擔任備課指導。

峨眉國中8年級學生蕭均祐、黃家祈在7年級時曾經到台北參與全英戲劇競賽，他倆對英語不陌生，且很感興趣，能流利使用英語交談，在敘述自創繪本時，也能侃侃而談。

擔任隊輔的許瑋珊觀察到，有些參與營隊的學生對於英文較為棘手，在第一天常常央求隊輔「說中文啦！」、「什麼意思？」不過她告訴同學們，要珍惜全英環境的機會，到了贏隊最後一天，已有學生改口用英文問「What？」展現進步。

這場冬令營共有峨眉、新豐國中，及富興、照東、清水、枋寮、坪林國小共7校30人參與，以5到8年級生為主，採取分組教學，新竹縣政府教育處學務管理科長吳宜玲說，微星科技已連續3年支持英語閱讀活動，今年加入冬令營，期望能使偏鄉學生有更多英語資源，平衡城鄉差距。

(中時 )

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