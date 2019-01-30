瓦城最新力作！南洋料理「YABIKITCHEN」南山開幕

2019年01月30日 18:39 中時 徐力剛

室內空間寬敞舒適，大量運用黃色及木質調設計，充滿時尚溫馨感。（圖片提供／瓦城泰統集團）

瓦城泰統董事長徐承義親臨現場，歡慶新品牌開幕。（圖片提供／瓦城泰統集團）

以傳統泰菜起家的瓦城泰統集團，延續南洋料理特色，打造全新品牌「YABIKITCHEN」落腳微風南山，即日起試營運，主廚結合越式、星馬等料理精髓，推出各式創意餐點饗客，平均客單價落在500至600元不等。

「YABIKITCHEN」為瓦城集團旗下第7個品牌，YABI為Yummy!AsianBestInspiration縮寫，寓意「震撼靈魂的亞洲旅行風味」，強調融合、創新及泰所理念，帶領美食玩家舌尖上的新體驗。

特色料理「越香咖啡排骨」嚴選豬上排為食材，經多道工序烹調入味，出餐前灑上椰子片增添風味，軟嫩肉質可輕易骨肉分離，濃郁咖哩香氣直衝腦門，甜中帶苦滋味令人著迷。人氣餐點「香酥咖哩芋角」以印度咖哩餃為靈感，金黃外皮酥脆可口，內餡夾入芋泥、咖哩及豬肉，口感富有層次。

另道「星洲肉骨茶豬骨煲湯」為經典星洲肉骨茶2.0版，主廚嚴選上等排骨肉、豬肚入饌，加入白胡椒、蒜頭久燉入味，輕啜一口高湯，白色湯頭甜美馥郁，帶有淡淡嗆辣感，讓人打從心底溫暖起來。新開幕的YABIKITCHEN主打「全時段」料理餐廳，供餐時間涵蓋午餐、下午茶及晚餐，提供消費者更多樣選擇。

(中時 )