蘇揆春節前夕視察桃機春運 期勉同仁做好疏運檢疫工作

2019年01月30日 18:09 中時 陳麒全

行政院長蘇貞昌30日下午在內政部長徐國勇、交通部長林佳龍及桃園市長鄭文燦的陪同下，再度前往桃園國際機場，視察桃機春節疏運措施，並到各單位慰勤。（陳麒全攝）

蘇貞昌表示，非洲豬瘟疫情防治事涉國安，加上春運讓機場的工作進入最高挑戰，請同仁們一定要盡心盡力，讓各方面都能圓滿。（陳麒全攝）

行政院長蘇貞昌在農曆春節前夕再度到桃園國際機場，視察機場春節疏運措施，並期勉各單位同仁做好疏運檢疫工作，他表示，非洲豬瘟疫情防治事涉國安，加上春運讓機場的工作進入最高挑戰，請同仁們一定要盡心盡力，讓各方面都能圓滿。

蘇貞昌30日下午在內政部長徐國勇、交通部長林佳龍及桃園市長鄭文燦的陪同下，再度前往桃園國際機場，視察桃機春節疏運措施，並且到相關單位慰勤，也特別致贈福袋紅包，感謝機場各單位同仁們在春節期間的辛勞。

蘇貞昌在致詞表示，這次特別在春節前夕來為同仁加油鼓勵，當民眾春節長假都在計畫出國旅遊時，感謝機場同仁們增加工作量、堅守崗位，也因為工作量的增加，所以要借重同仁們的豐富經驗事前準備，了解各種情況進行緊急處理應變，這也是測驗同仁們的能力。

蘇貞昌指出，除了春節期間的犯罪因應處理，最近又增加了非洲豬瘟疫情的防治工作，就如同徐國勇部長所說的「事涉國安」，除了在春節期間提供旅客方便迅速有效的服務，也是保護台灣的安全及產業，所以機場的工作也進入最高挑戰的時候，特別來拜託大家一定要盡心盡力、預見於先，讓各方面都能圓滿。

徐國勇表示，春節疏運其實內政部與交通部都相當忙碌，大概會增加20％的工作量，內政部會透過人力調配把相關工作完成，並以旅客的舒適方便迅速為最大優先考量，維安工作也會做到滴水不漏。

徐國勇也強調，非洲豬瘟疫情的防範，警察同仁們都了解這是「國安」，不只是農委會跟海關的責任，也是全國民眾共同的事，為了加強檢疫，桃園機場在入境將新增4部Ｘ光機，目前連夜施工完成線路的鋪設，只要機器運抵台灣，就可接上線路使用，完全是無縫處理，預計在2月2日之前完全上線。

林佳龍表示，這次的春節疏運應是歷史上最嚴峻的挑戰，9天的春節假期讓出國返鄉的人跟飛機班次都破歷史新高，桃機最多的一天是初六，高達841班次，再加上非洲豬瘟的防疫工作，旅客順暢通關的挑戰是個嚴峻的考驗，交通部、內政部，還有桃園市政府將透過密切的合作，採取智慧分流措施來因應。

(中時 )