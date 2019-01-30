麗晶精品迎豬年年節市集走進精品街

2019年01月30日 18:21 中時 郭家崴

麗晶精品B2挑空區年節市集，ROUbyT-HAM有萌趣的文創商品像是頸枕和兒童座椅，相當可愛。（郭家崴攝）

麗晶精品B2挑空區年節市集，ROUbyT-HAM有萌趣的文創商品像是頸枕和兒童座椅，相當可愛。（郭家崴攝）

麗晶精品ROUbyT-HAM豬年限定禮盒，2080元。（麗晶精品提供）

麗晶精品新春限定JEAN-PAULHEVIN金玉滿堂奢華禮盒組，價格店洽。（麗晶精品提供）

麗晶精品今（30日）起至2月14日推出「新春購物節」，國際精品匯集頂級新年商品、浪漫情人節好禮，期間選購佳節禮品可享5萬元起的滿額贈禮；即日起至2月10日在B2挑空區打造「豬事大吉‧年節市集」，高掛燈籠裝點華麗熱鬧的氛圍。

年節市集招集館內有的舊振南餅店、采采食茶、台畜精品肉舖ROUbyT-HAM，以及快閃的加州糖果品牌See’sCANDIES、天然有機茶飲PalierTea、單一麥芽威士忌格蘭菲迪6品牌齊聚；應景的新春伴手禮豐富多元，像是涵蓋6種中式點心的舊振南「滿堂春」吉好運禮盒；充滿年節氣息的CHACHATHE采采食茶「春圓禮盒」。

JEAN-PAULHEVIN新春限定的「金玉滿堂奢華禮盒組」，以頂級松露及福氣元寶巧克力、搭配金鑽喜氣金盒，用東方年味詮釋法式巧克力的浪漫；台畜精品肉舖ROUbyT-HAM豬年限定禮盒，可為年節佳餚加菜；頂級魚子醬品牌CAVIARHOUSE＆PRUNIER經典限定的魚子醬燻鮭魚禮盒，是頂級尊貴的贈禮之一。

今起至2月14日「新春購物節」期間，當日消費滿5萬元可獲晶華常溫版晶華牛肉麵禮盒（4入裝）；滿10萬元可獲SilksClub晶華國際聯誼會平日雙人午餐；滿15萬元可獲限量BVLGARI玫瑰金漾女性淡香精50ml；滿30萬元可獲限量Robin’s牛排館平日雙人晚餐。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，去年麗晶精品業績成長近3成，主要是飯店和精品結合度高、針對VIP舉辦行銷活動，讓VIP到館頻率增加、交易筆數也多3成，帶動精品和珠寶業績，去年單筆購買珠寶金額最高是1.5億元。吳偉正還觀察到有不少飯店房客衝著LV麗晶精品概念店是全球首家行李箱概念店，或其他精品珠寶獨家商品而來，今年持續藉由獨家商品創造差異化，今年目標業績要成長8至10％。

晶華酒店董事長潘思亮近來極力打造晶華酒店和麗晶精品為「RegentCity」，等於全面涵蓋食衣住行育樂，去年11月起在麗晶精品B2挑空區舉辦秋收市集、即日起至2月10日再辦年節市集，日後計畫每月舉辦主題市集像是情人節的浪漫市集，或是法國周等活動；B1鄰近愛馬仕有「菁英沙龍」，12月起每月1至2次舉辦80至100人講座，邀設計師DanielWang、李明川等分享。

此外，因應每年有3000組新人、700場婚宴需求，成立WeddingSalon，結合晶華酒店的專業婚宴團隊與麗晶精品的購物管家服務，包括伴手禮採買、喜宴等，帶來的營收占麗晶精品3成業績，為數不小。

(中時 )