陸自製5代機殲20 仍需學習俄4代機蘇35技術

2019年01月30日 18:14 中時電子報 盧伯華

中共空軍殲-20自服役後已成為大陸國防工業標竿，也是解放軍武力的精神象徵。但是大陸既已自製隱形的高效能5代戰機，何以仍持續向俄羅斯購入4代戰機蘇-35？陸媒引述大陸軍事專家的分析指出，蘇-35雖是4代戰機，但具備3項共軍目前仍然缺乏的3項重要技術，因此必須持續購入蘇-35，借鑑其技術優勢以提升中共空軍戰機的技術層次。

據《鳳凰軍事》報導，中共空軍雖然已經裝備了殲-20隱形戰機，但蘇-35似乎對大陸來仍不可或缺，仍繼續向俄羅斯購入蘇-35戰機。大陸軍事專家為此解釋稱，蘇-35戰機有向量發動機、雪豹E無源相控陣雷達與KS172超視距空對空導彈這3大優勢，可以在大陸戰機的研發上提供參考借鑒作用，共軍已從購得的蘇-35學到了不少的東西，堅持引進蘇-35是正確的選擇。

報導指出，蘇35的3大優勢都是中共空軍需要的，比如向量推力技術，已經在殲-10B進行實驗，此後預計逐步推廣列裝。在渦扇-15技術升級並量產之後，殲-20也跟著換裝，向量推力很快就會在中國戰機上普及了。

其次是大功率的雪豹E無源相控陣雷達，這是俄軍最強的外銷型機載火控雷達，可探測400公里以外目標。除可對敵軍前線戰機保持警惕外，還能鎖定加油機、預警機和空中指揮所這類的後方機群，從而擴大共軍「區域拒止」戰術的作戰範圍。

至於第3項KS172超視距空對空導彈，它的射程高達300到400公里，搭配雪豹-E長程雷達，就能把它敵軍後方戰機的威脅變成危機，迫使敵方戰機拉開防衛縱深，以防止後方機群遭到直接的導彈攻擊，這可以增加敵方戰機的防衛難度與壓力。

報導最後說，引進蘇-35戰機對中共空軍有相當多好處，雖說蘇-35戰機還只是4代戰機，但它擁有的技術卻是製造5代機殲-20的大陸國防工業所缺乏的。特別是這些技術還帶來俄國空軍和敵方爭奪制空權的思路和行動方式，而那才是共軍獲得的最重要成果。

(中時電子報)