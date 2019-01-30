高雄市國際粉彩協會聯展 初四文化中心至美軒登場

2019年01月30日 18:39 中時 柯宗緯

高雄市國際粉彩協會張哲雄教授作品-夏日鮮果。（高雄市國際粉彩協會提供）

高雄市國際粉彩協會理事長王敏妃作品-玫瑰玫瑰我愛妳。（高雄市國際粉彩協會提供）

高雄市國際粉彩協會會員王雪枝作品-大坪頂景觀。（高雄市國際粉彩協會提供）

高雄市國際粉彩協會會員呂錦堂作品-荷蘭。（高雄市國際粉彩協會提供）

新春期間來一趟心靈饗宴吧！高雄市國際粉彩協會將從大年初四（2／8日）起到元宵節（2／19日）止，在文化中心至美軒舉行「粉彩勁揚」2019會員聯展，共有47位會員，展出62件以粉彩創作的優秀作品，時值農曆過年期間，歡迎民眾趁假期空檔闔家蒞臨觀賞。

高雄市國際粉彩協會理事長王敏妃表示，協會在前理事長王雪枝六年來的帶領下，已往粉彩推廣方向深耕，每年不論是春季寫生旅遊、每月讀書會、德威畫室粉彩教室、每年兩次張哲雄教授研習課程、每年會員聯展等活動，不僅成為高雄市國際粉彩協會的特質，也讓會員更有凝聚力及向心力。

王敏妃說，講到高雄市國際粉彩協會不能不提到張哲雄教授，張教授幾年前將粉彩的材料和新作畫觀念帶入台灣，從台北開始推廣，很快高雄也成立畫會，目前全省約有5個立案團體，而高雄市國際粉彩協會創立至今也邁入第六年。

王敏妃表示，未來會持續舉辦相關活動，也會努力研發創新展覽模式，尤其網路藝術平台的架設及圖檔收集、上傳，是擔任理事長三年任內的重點工作，雖然甫接任理事長不久，但已擬定相關的工作規劃及方向。

畢業於義守大學管理研究所的現任理事長王敏妃，論文研究的就是「網路藝術平台衝擊下傳統畫廊經營精進方法之探討」，在此因緣際會下，更想落實網路平台的實務性。她認為這不僅是理想更是勢在必行的趨勢，目前網路藝術平台大都是網路畫廊或藝術電商在經營，雖然收集圖檔工程浩大，但應該早做早享受網路帶來的便利。

王敏妃說，網路藝術平台等同虛擬畫廊，最大好處就是資源分享、免費政策、畫家獨立性、增加作品發表機會、虛擬畫廊無時間限制、增加同行觀摩機會，這是學術與實務的驗證最佳機會。

高雄市國際粉彩協會「粉彩勁揚」2019會員聯展，從2月8日~19日，在文化中心至美軒舉行，歡迎各界蒞臨指導。

(中時 )