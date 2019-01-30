春節國道疏運 林佳龍：LINE巡邏、20分鐘內排除事故

林佳龍宣布，今年春節疏運除運用大數據和智慧運輸管控車流，也要求地方政府和跨單位建立LINE群組。（譚宇哲攝）

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行政院長蘇貞昌前往高速公路局北區交控中心視察，並發放春節紅包、福袋。（譚宇哲攝）

本周六將開始9天春節連假，交通部長林佳龍今天下午陪同行政院長蘇貞昌前往高速公路局北區交控中心視察，並發放春節紅包、福袋，林佳龍表示，今年春節疏運運用大數據和智慧運輸，即時管控車流，也要求每個地方政府和跨單位建立LINE群組，他也會在裡面「巡邏」，一發現問題20分鐘內馬上排除事故。

林佳龍指出，9天連假較能分散車流，因為不會集中某一天南下、北上，但要把疏導計畫做好，因此今年運用大數據和智慧運輸及早規畫，包括高乘載管制的時段、發生事故的排除，以及國道、一般道路、交流道、匝道等車流管控。

林佳龍說，今年也要求每個地方政府和跨單位建立LINE群組，他也會在群組「巡邏」，一發現問，20分鐘內要馬上排除事故，目前已做好萬全準備，但還是要呼籲國人即時掌握資訊，選擇最適合的用路時間，交通維護是全民的工作，真正的交通暢順要每一個國人協助。

林佳龍，9天連假他也將利用機會到每個所屬單位監看，「新手上路讓我一個月內震撼教育，大家給我考試，我要認真」，感謝同仁最強的團隊給國人安全快樂的假期。

蘇貞昌表示，怎麼利用過去的經驗預判春節疏運的種種情況，用最高智慧讓國人、遊客能夠安心，是政府想要做到的，特別到高公局給大家加油打氣、鼓勵感謝，期待大家一起為國人同胞做最好的服務，讓今年過年大家都快樂出門、平安回家。

(中時 )

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