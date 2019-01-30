鄉長阿嬤陪抓蟲 溪州圳寮幼兒園小朋友嗨翻天

溪州鄉長江淑芬陪著幼兒園小朋友抓菜蟲。（鐘武達攝）

友善列印
中時
江淑芬與幼兒園小朋友展開激烈的抓菜蟲比賽。（鐘武達攝）

彰化縣溪州鄉長江淑芬關心幼兒教育30日到幼兒園圳寮分班造訪體驗生態教育，還與小朋友展開1場抓菜蟲比賽。江淑芬肯定老師的用心讓幼兒在寓教於樂的環境中認識自己的家鄉與文化，同時承諾將推動聯合幼兒園的興建，要為幼兒打造更安全、舒適的受教環境。

溪州鄉立幼兒園有10個分班各具特色，其中圳寮班的教室外空地在老師盧文妃與林淑琴的充分運用下，規畫出有蝴蝶棲息繁殖的花園，還種有蘿蔔與草莓，生態很豐富，小朋友可以親手採草莓、抓蝴蝶，還能觀察蝴蝶的一生與抓菜蟲。

江淑芬說，看到孩子們透過抓菜蟲、拔蘿蔔等活動認識家鄉的農村生活、還能體會農民辛勞與瞭解大自然生態，相當有意義 ，所以當小朋友邀請到蘿蔔園抓菜蟲時，「我當然樂意奉陪」。小朋友則因「鄉長阿嬤」也敢抓菜蟲，把她當成是「同國的」，跟著越抓越起勁。

這趟幼兒園的抓菜蟲體驗，江淑芬強調，溪州鄉幼兒園分散在各村里活動中心，已經壓縮到社區居民休閒聚會的空間，尤其都是採混齡教學，容易讓老師們顧此失彼、分身乏術，也影響幼兒的學習，美中不足。

她表示，未來如成立聯合幼兒園，幼兒分齡、分班教學，可以充分學習，也可延長照護時間到下午6點，讓家長有喘息的時間，而現有的幼兒園分班空間釋出，更可以變成老人長照據點，一舉數得 。

(中時 )

腎友中藥調理用藥量減半 慘了！離岸風電費率大漲 禍害台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。