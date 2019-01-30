鄉長阿嬤陪抓蟲 溪州圳寮幼兒園小朋友嗨翻天

2019年01月30日 18:39 中時 鐘武達

江淑芬與幼兒園小朋友展開激烈的抓菜蟲比賽。（鐘武達攝）

彰化縣溪州鄉長江淑芬關心幼兒教育30日到幼兒園圳寮分班造訪體驗生態教育，還與小朋友展開1場抓菜蟲比賽。江淑芬肯定老師的用心讓幼兒在寓教於樂的環境中認識自己的家鄉與文化，同時承諾將推動聯合幼兒園的興建，要為幼兒打造更安全、舒適的受教環境。

溪州鄉立幼兒園有10個分班各具特色，其中圳寮班的教室外空地在老師盧文妃與林淑琴的充分運用下，規畫出有蝴蝶棲息繁殖的花園，還種有蘿蔔與草莓，生態很豐富，小朋友可以親手採草莓、抓蝴蝶，還能觀察蝴蝶的一生與抓菜蟲。

江淑芬說，看到孩子們透過抓菜蟲、拔蘿蔔等活動認識家鄉的農村生活、還能體會農民辛勞與瞭解大自然生態，相當有意義 ，所以當小朋友邀請到蘿蔔園抓菜蟲時，「我當然樂意奉陪」。小朋友則因「鄉長阿嬤」也敢抓菜蟲，把她當成是「同國的」，跟著越抓越起勁。

這趟幼兒園的抓菜蟲體驗，江淑芬強調，溪州鄉幼兒園分散在各村里活動中心，已經壓縮到社區居民休閒聚會的空間，尤其都是採混齡教學，容易讓老師們顧此失彼、分身乏術，也影響幼兒的學習，美中不足。

她表示，未來如成立聯合幼兒園，幼兒分齡、分班教學，可以充分學習，也可延長照護時間到下午6點，讓家長有喘息的時間，而現有的幼兒園分班空間釋出，更可以變成老人長照據點，一舉數得 。

(中時 )