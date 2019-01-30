慘了！離岸風電費率大漲 禍害台灣20年

2019年01月30日 18:31 中時電子報 戴安瑋

離岸風電費率確定每度5.516元，前台大醫院副院長王明鉅表示，台灣將在未來20年以總共2兆元，每年約1000億元的電費買200億度的離岸風電，全台灣所有民眾都會被影響20年。

經濟部今天拍板確定2019年離岸風電躉購費率，從每度5.1元上漲到5.5106元，而且每年躉購度數也增加到3750度。前台大醫院副院長王明鉅在臉書發文表示，台灣將會出現海洋版的台積電，還是將是錯誤能源政策的最大受害者?

他計算出此費率對台灣的影響。他說，台灣將在未來20年以總共2兆元，每年約1000億元的電費買200億度的離岸風電，用權力包裝之後的離岸風電合約，是20年都無法動搖，全台灣所有的民眾都會被這個合約20年影響20年。

他痛批，檯面上的政治人物，也沒看到誰在反對這個要讓台灣民眾每年增加1000億元負擔的政策與合約。大家都口口聲聲說自己最愛台灣，把2兆元的電費拿去扶植國內外的離岸風電廠商，也許也是他們愛台灣的一種方式。

王明鉅指出，在這個能源政策之下，2025年底，將在台灣海峽上插上近700支風力發電機。時間會證明這個離岸風電政策之下，2025年台灣會出現海洋版的台積電?還是2025年，台灣不但不會有什麼海洋版的台積電，甚至還會因為天天跳電，把在陸地上好好的台積電本尊，都弄得天天擔驚受怕傷痕累累?

2025並不遠。現在在檯面上的所有政治人物，到那個時候可能也都仍然還是政治人物。民進黨政府的2兆元離岸風電政策，將對台灣造成傷害，還是如他們所說的產生另一個海洋版的台積電，時間自然會給出最終的答案!

只是最可悲的是，就算一切都是謊言，就算沒有離岸風電產業，也沒有什麼海洋版的台積電，也不會有任何人為這個錯誤又嚴重傷害台灣的決策負責。這才是台灣民主制度最大的悲哀。

(中時電子報)