精品百貨成打卡熱點 豬年裝置藝術、中西合璧大比拚

2019年01月30日 18:39 中時 郭家崴

麗晶精品B2挑空區年節市集，ROUbyT-HAM有萌趣的文創商品像是頸枕和兒童座椅，相當可愛。（郭家崴攝）

麗晶精品B2挑空區年節市集，ROUbyT-HAM有萌趣的文創商品像是頸枕和兒童座椅，相當可愛。（郭家崴攝）

麗晶精品ROUbyT-HAM豬年限定禮盒，2080元。（麗晶精品提供）

麗晶精品新春限定JEAN-PAULHEVIN金玉滿堂奢華禮盒組，價格店洽。（麗晶精品提供）

台北1014樓都會廣場的圓滿豬是撲滿，可投幣做公益。（台北101提供）

台北1014樓都會廣場初一至初五下午2時至5時，都有型男攝影師幫忙拍照。（台北101提供）

BELLAVITA中庭廣場，藉由吉祥櫻花林、燈籠，與白色小屋、黑白線條，融合中西元素，呈現復古時尚感。（BELLAVITA提供）

精品百貨迎春節有志一同，以豬年裝置藝術或大紅色、燈籠等年味濃厚的造景，營造成網美打卡熱點，麗晶精品把年節市集搬進精品街、台北101用101隻吉祥豬吸引大人小孩、BELLAVITA透過中西合璧呈現復古時尚感。

麗晶精品今（30日）起至2月14日推出「新春購物節」，國際精品匯集頂級新年商品、浪漫情人節好禮，期間選購佳節禮品可享5萬元起的滿額贈禮；即日起至2月10日在B2挑空區打造「豬事大吉‧年節市集」，高掛燈籠裝點華麗熱鬧的氛圍。除夕當天營業時間為10時至17時，其他時間正常營業皆為10時至21時。

年節市集招集館內有的舊振南餅店、采采食茶、台畜精品肉舖ROUbyT-HAM，以及快閃的加州糖果品牌See’sCANDIES、天然有機茶飲PalierTea、單一麥芽威士忌格蘭菲迪6品牌齊聚；應景的新春伴手禮豐富多元，像是涵蓋6種中式點心的舊振南「滿堂春」吉好運禮盒；充滿年節氣息的CHACHATHE采采食茶「春圓禮盒」。

JEAN-PAULHEVIN新春限定的「金玉滿堂奢華禮盒組」，以頂級松露及福氣元寶巧克力、搭配金鑽喜氣金盒，用東方年味詮釋法式巧克力的浪漫；台畜精品肉舖ROUbyT-HAM豬年限定禮盒，可為年節佳餚加菜；頂級魚子醬品牌CAVIARHOUSE＆PRUNIER經典限定的魚子醬燻鮭魚禮盒，是頂級尊貴的贈禮之一。

今起至2月14日「新春購物節」期間，當日消費滿5萬元可獲晶華常溫版晶華牛肉麵禮盒（4入裝）；滿10萬元可獲SilksClub晶華國際聯誼會平日雙人午餐；滿15萬元可獲限量BVLGARI玫瑰金漾女性淡香精50ml；滿30萬元可獲限量Robin’s牛排館平日雙人晚餐。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，去年麗晶精品業績成長近3成，主要是飯店和精品結合度高、針對VIP舉辦行銷活動，讓VIP到館頻率增加、交易筆數也多3成，帶動精品和珠寶業績，去年單筆購買珠寶金額最高是1.5億元。吳偉正還觀察到有不少飯店房客衝著LV麗晶精品概念店是全球首家行李箱概念店，或其他精品珠寶獨家商品而來，今年持續藉由獨家商品創造差異化，今年目標業績要成長8至10％。

晶華酒店董事長潘思亮近來極力打造晶華酒店和麗晶精品為「RegentCity」，等於全面涵蓋食衣住行育樂，去年11月起在麗晶精品B2挑空區舉辦秋收市集、即日起至2月10日再辦年節市集，日後計畫每月舉辦主題市集像是情人節的浪漫市集，或是法國周等活動；B1鄰近愛馬仕有「菁英沙龍」，12月起每月1至2次舉辦80至100人講座，邀設計師DanielWang、李明川等分享。

此外，因應每年有3000組新人、700場婚宴需求，成立WeddingSalon，結合晶華酒店的專業婚宴團隊與麗晶精品的購物管家服務，包括伴手禮採買、喜宴等，帶來的營收占麗晶精品3成業績，為數不小。

台北101購物中心即日起至2月17日成為過年走春的打卡地標，包括館內品牌年節特色櫥窗、平安豬、甜蜜豬、發財豬、信義長廊的2019TIFA藝術共享時光展、都會廣場裝置藝術等，期間凡於館內任3處打卡熱點拍照，上傳IG並HASHTAG＃101喜迎豬年，可兌換思慕昔雪花冰兌換券。

今年以豬為主題整館裝置，從松智廣場的平安豬、松智大廳的甜蜜豬、信義廣場的發財豬到4樓都會廣場的圓滿豬，再結合品牌櫥窗的設計，總計超過百隻吉祥豬。台北101購物中心營運長朱麗文表示1月至今人潮增加，館內業績雙位數成長；春節北部高端客群較少、外地客較多，目標業績持平。

去年，101隻金狗來旺春節快閃公益拍賣，7分鐘秒殺，線上捐款2、30萬元，今年則與財團法人均一文教基金會合作，製作4樓都會廣場的巨型圓滿豬撲滿，共同進行勸募；同時規劃豬年好運集氣熱點，包含金豬報喜、豬事大吉、豬玉滿堂、豬年轉運等四大特色裝置藝術，讓民眾可以互動拍照，這周末2天和初一至初五下午2時至5時在4樓都會廣場都安排型男攝影師，協助拍照攝影，讓民眾輕鬆拍出完美打卡美照。

此外，除夕提前至18時打烊，2月5日至7日11時營業至22時。大年初一至初五年味活動多元，邀請傳藝老師現場獻藝製作結合101大樓造型的春字剪紙窗花、101銅錢造型剪紙杯墊、可愛DamperBaby造型捏麵人、印有Taipei101字樣的豬年手工皮飾，帶民眾回味童年的傳統技藝，並融合台北101意象的巧思，凡憑館內單筆消費滿2000元發票可現場體驗。

另，初一至初三每日上午10時30分至11時，有舞龍舞獅於館內外逗陣，初二及初三備有小小舞獅讓民眾體驗；除夕至初五與KYMCO加碼合作，期間憑101消費滿888元之當日發票到Ionex展區，可參與KYMCO新春特別企畫活動，有機會抽KYMCOIonex車能網電動機車，市價7萬4800元。

BELLAVITA今（30日）起至2月10日舉辦「寶麗迎春賀新年」活動，中庭廣場布置吉祥櫻花林和燈籠增添年味，館內主題餐廳如新義式餐廳bar＆restauranta3、厲家菜、LATELIERdeJoelRobuchon侯布雄法式餐廳等皆推出團圓年菜套餐。期間當日消費滿1888元，可獲限量時尚紅包袋；有別於其他百貨，BELLAVITA除夕休館，初一至初五則是10：30am至10：30pm延長營業時間。

(中時 )