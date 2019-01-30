普普藝術美感教育計畫 安迪沃荷公益觀展報名中

「安迪沃荷普普狂想特展」公益觀展活動報名（時藝多媒體提供）

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中時電子報
綜合報導

普普藝術大師安迪沃荷百件名作已於中正紀念堂盛大登場。本展將完整呈現安迪沃荷1957年至1986年百件作品，為安迪沃荷睽違十年最豐富的經典作品展，展品橫跨安迪沃荷完整繪畫生涯。除了家喻戶曉的「瑪麗蓮夢露」1981年絹印版畫外，經典濃湯罐頭Campbell Soup的實品也已來到現場，還有許多隱藏版的作品展出，可以說是安迪沃荷最盛大的一次作品展。

旺旺文教基金會長期關懷社會，提供弱勢家庭孩童適切服務與扶助。近年為推動藝術及深耕美感教育，自2016起展開為期整年度的公益觀展計畫，將溫暖傳送至社會更多角落，希望藉由本次「安迪沃荷普普狂想特展」公益活動，讓更多孩童們都有機會到現場親身感受藝術創作的氛圍，體現「結伴藝術」的真實感覺。

【報名資格】由教育部核定之偏鄉小學生或有立案之社福慈善相關公益團體

【報名時間】即日起至2019/2/28，逾期或額滿恕不受理。

【報名程序】提出報名申請→主辦單位審核確認→主辦單位通知→報名完成→活動觀展

【報名方式】逕自於網路線上報名

【活動備註】主辦單位就本活動參加者之資格保有審查之權利，提出申請後需經主辦單位通知確認方完成報名。如有未盡事宜，主辦單位保留修改、終止、變更活動內容細節之權利。活動【聯絡人請洽】時藝多媒體（02）6616-6656分機110廖小姐

(中時電子報)

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