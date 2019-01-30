極地渦旋侵美 芝加哥比南極還冷

2019年01月30日 18:48 中時電子報 江飛宇

極地渦漩(polar vortex )給美國中北部各州帶來歷史性的嚴寒，根據美國國家氣象局的數據，芝加哥、明尼亞波利斯雙子城在1月29、30日的溫度可能接近攝氏零下34度，已經與北極的冬季情況相當，甚至比目前在南極的氣溫還暖一些(南極目前在夏季)，未來幾天稍微好轉，但也僅回升到攝氏零下20度。

生活科學(Live Science)報導，美國與加拿大邊界的北達科他州，大福克斯市(Grand Forks)可能會在這幾天達到零下39度，不管攝氏或是華氏，都是-39度，該州半夜還曾出現攝氏零下51度的紀錄。

明尼亞波利斯雙子城地區氣象局預報辦公室的泰勒．哈森斯坦(Tyler Hasenstein)說：「我確信在歷經這一切後，每個人都熟悉極地渦旋是怎麼回事了。極地渦旋是一種超級冷空氣環流，在正常情況下，它會被鎖定在北極地區，在北極周圍轉動無盡的轉圈圈，然而這股寒氣外洩了。」

極地渦旋。

哈森斯坦說，明尼亞波利斯周圍廣大特別嚴寒，與目前在上空的噴射氣流有關，它正在為這一區域提供更多的冷空氣。更糟糕的是，這股氣流造成的強大寒風，使戶外更加寒冷，因為風會帶走更多的熱量。如果是沒有風的零下25度環境，大約10分鐘才會出現凍傷，但如果是寒風凛凛的零下25度，在5分鐘內就會凍傷。

哈森斯坦還表示，別說我們受不了如此低溫，汽車也會故障，發動機難以發動、胎壓會下降、潤滑油會凍結，以及其他問題。

科學作家邁克·曼（Michael Mann）曾說，如此極寒的低溫是氣候異常的一項警訊，噴射氣流變得更加狂熱，這樣的事件會更加普遍。

(中時電子報)