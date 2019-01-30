蔡燦得最怕家暴戲：和影帝拍短片留下陰影、差點死掉

2019年01月30日 18:39 中時 林淑娟

蔡燦得、房思瑜舞台劇演母女。（故事工廠提供）

43歲的童顏女藝人蔡燦得和房思瑜在故事工廠舞台劇《明晚，空中見》挑戰母女，蔡燦得劇中將穿越時空，從28歲跳演到56歲，角色深受家暴、憂鬱症所苦，還墜樓身亡。她坦言，現實中的自己可能被爸爸超嚴格的教育影響，個性也超難搞、還很會對男友及身邊所有人情緒勒索，「我沒有得過憂鬱症，因為我可能都把痛苦轉嫁給身邊的人了」。

這次超齡演媽媽，對一向被公認是凍齡童顏的她不是最大挑戰，蔡燦得表示，她最害怕的反而是劇中被老公郭耀仁家暴的戲。她說，可能因為外型及長相關係，她特別容易演到被打、被家暴的戲，去年與鄭人碩拍一部短片，她片中被綁架，鄭人碩要揍她、摔她、掐她，「他都是來真的，真的摔很嚴重，被壓在地上掐住時，有一瞬間我覺得自己真的要死了，剛好台詞又是喊救命啊，當下沒人知道我是真的在叫救命、真的要叫他放手！」拍完那場戲，她原本因運動受傷的腰傷再度復發，整晚都站不起來，也讓她拍被打的戲留下很大陰影。

房思瑜劇中飾演廣播主持人，藉由一通跨越時空的聽眾來電，要改變28年後的媽媽墜樓意外。現實中的蔡燦得，多年前第一次幫陶晶瑩代班主持廣播時，就接到一通女聽眾的來電，對方告訴她「我現在很想死、待會就要去死了」。結果企製不斷交代她不能掛電話，接著便照著SOP處理，她則一直持續跟對方講話，講到節目結束後，由企製接手處理。

房思瑜暌違6年後再次挑戰舞台劇，將在劇中揣摩小三與未婚懷孕心情，與李運慶展開糾葛戀情。她坦言曾陪女性朋友去做流產手術，結果對方一打完麻藥昏睡過去，她就開始難過得哭了起來。

(中時 )