抱佩琪豬講冷笑話 陳明通高嘉瑜師生玩直播

2019年01月30日 18:56 旺報 陳君碩

為了讓政策宣導更親民，陸委會主委陳明通30日與昔日學生、台北市美女議員高嘉瑜開直播，陳明通特意拿著時下流行的「佩琪豬」娃娃宣導防疫，並以河洛漢語吟唱古詩詞，強調中原文化保留最好在台灣；高嘉瑜多次做球讓陳明通宣導政策，但也幾度幽默吐槽，稱陳吟唱時，直播觀看人數達到最低點。

陳明通30日與過去在台大國發所的學生高嘉瑜一同開直播，陳明通有備而來，拿出流行的佩奇豬及另隻黑色豬玩偶宣導防疫，強調不能帶豬肉製品入境，陳還講了冷笑話，問網友哪一隻豬比較熱情，答案是黑豬，因為歌詞「黑豬(台語)熱情好像一把火」。

宣導完防疫，陳明通拿出陸委會出版的《雅音四書集粹》，現場用河洛話朗誦《論語》學而篇，並為高正音，之後再高歌李白的「將進酒」。高嘉瑜詢問這跟陸委會有何關係，陳明通說，現在大陸的普通話其實是「胡漢語」，河洛語才是真正的古漢語，「很多人都覺得北京話才是正統，要告訴大家正統河洛文化在台灣」。陳的說法，頗有反駁外界批評蔡政府「去中國化」的意味。

高嘉瑜詢問陳明通，現在兩岸是否很緊張，陳明通表示「情勢確實滿嚴峻的」，高接話稱「習近平到底在緊張什麼，是不是因為內部壓力」，陳明通說，「你果然是念台大國發所的」，即結束此「嚴肅」話題。

高嘉瑜多次吐槽陳明通，在陳講黑豬冷笑話時，高說是老梗，「年紀大的長者有這種梗我們還是要尊重」，當陳吟唱詩詞時，高說「唱歌的同時，我們直播人數達到最低點」；此外，高提到陳在她第一次要參選議員時，斷言她只能拿到「豬哥票」，不易連任，高對此耿耿於懷，陳明通聽到後說「妳怎麼記恨這麼久」。許多率真互動，展現師生情誼。

除了高嘉瑜外，許多綠營政治人物也是陳明通的學生，陳在直播中透露，包括桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安，「從台灣頭到台灣尾都是我學生」。

(旺報 )