101廢鋼纜變藝術品 「如意生命」苗縣府廣場亮相

2019年01月30日 18:48 中時 巫靜婷

國際雕塑大師康木祥向到場縣議員說明公共藝術「如意生命－苗栗」的創作理念。（巫靜婷攝）

國際雕塑大師康木祥創作公共藝術「如意生命－苗栗」，興奮親吻作品，鼓勵民眾多與作品互動。（巫靜婷攝）

國際享譽盛名的雕塑大師康木祥創作雕塑藝術「如意生命－苗栗」，30日在縣府第一辦公大樓廣場隆重亮相，利用台北101退役的鋼纜製作的藝術品，以母子意象為創作理念，拋開政府機關冰冷形象，縣長徐耀昌表示，期望作品與民眾互動中，成為縣政中心的新亮點。

文觀局指出，打造縣政亮點，委託出身通霄的國際雕塑大師康木祥為苗栗創作藝術作品，依據文化獎助藝術條例第9條規定辦理，經專家學者組成執行小組討論計畫方向，並經審議委員審議通過，將高約3公尺、寬約2公尺的「如意生命—苗栗」設置縣府廣場，期盼藉雕塑帶來的藝術氣息，柔和辦公大樓周遭環境。

文觀局長林彥甫表示，康木祥13歲就接觸傳統木雕，進入當代藝術領域後，利用精湛技藝將廢棄鋼纜重新打造為藝術品，製作過程邀請受刑人參與清洗鋼纜，共同創作沉澱心靈，讓苗栗和世界連結，未來國際大師朱銘的「人間系列」作品也將座落縣府大廳。

徐耀昌表示，公共藝術可見於一般政府機關、學校等公有建設周邊，藝術家透過作品和民眾對話，美化環境同時也提升生活內涵，康木祥利用退役之鋼纜製作藝術品，足跡遍布美國紐約、漢堡、柏林等，德國卡爾斯魯爾城市的藝術與多媒體中心設有「如意生命」第一代，與「如意生命－苗栗」相互輝映，為縣府廣場增添藝術氣息。

康木祥指出，公共藝術就是要人親近，無論是摸它、親它、抱它都無妨，就算是小孩子撲上去偷看裡面的有什麼東西，都會讓人很感動，作品希望與市民結合，鼓勵民眾互動，能帶來感動才是它的價值，並透過創作彰顯縣府永遠與民眾最親近。

康木祥說，廢棄鋼纜重生藝術作品是正能量的開始，代表著孕育、太極、生命的力量，作品只用1條鋼索去繞，內部靠架設鋼骨支撐，繞行轉彎的過程很困難，堅持鋼索必須連接，頭部和收尾的部分，只能加不能減，從中體會每一步皆須審慎作為，同時代表對於苗栗永續發展的祝福。

(中時 )