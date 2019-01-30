《大時代》「煥然」戲裡戲外都超級暖男！馬俊麟是寵妻魔人

2019年01月30日 18:48 中時 林淑娟

馬俊麟、王瞳劇中到海邊約會。（民視）

馬俊麟、王瞳劇中到海邊約會。（民視）

馬俊麟出席民視尾牙人氣旺。（民視）

馬俊麟秀出好身材。（民視）

民視29日晚上辦尾牙，在八點檔《大時代》飾演「孫煥然」、默默守候王瞳的超級暖男馬俊麟，圈粉無數的他在尾牙宴上人氣爆棚，成為最受歡迎的人形立牌之一。戲外的他，其實也是個寵妻魔人，懷胎8個月的老婆肚子大到看不到自己的腳，也無法蹲，「只要她掉了東西，一定都是我撿，要綁鞋帶也是我來！」夫妻倆雖然超恩愛，出門卻無法「牽手」，「因為她的雙手都要捧著肚子！」

被問曾對老婆做過什麼貼心事，他說，之前被問這問題時想不出來，是老婆提醒他：「其實你每天幫我擠牙膏、準備漱口水，每天洗澡時幫我刷背，都是很貼心的事！」現在老婆懷孕易水腫、腰酸背痛，他也經常幫老婆按摩小腿和腰，「但我技術好像不夠好」。

他懷著雙胞胎的老婆原本預產期是三月底，但因為兩個兒子已經很大，體重都在2000公克左右，因此將提前至3月1日剖腹產。

他劇中喜歡王瞳、深情守候她多年，兩人戀情逐漸開花結果，前一晚播出的劇情，兩人還到海邊約會戲水，製作人王珮華及編劇還聽到了觀眾的要求，讓他「濕身」後在沙灘「翻滾」並脫衣。他說老婆不會吃醋，也認識王瞳，且王瞳早就說好要當他兩個兒子的乾媽了。不過他與老婆有個規定，每天都一定要一起看他在《大時代》的演出，「我不可以自己先看，一定要和她一起看」。

(中時 )