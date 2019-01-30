亞莉安娜宣傳新單曲 漢字刺青譯成日文鬧烏龍

2019年01月30日 18:50 中時 潘鈺楨

亞莉安娜的漢字刺青。（翻攝自網路）

「七輪」在日語裡是「木炭火爐」之意。（翻攝自網路）

小天后亞莉安娜繼日前推出單曲〈thanku,next〉後，第二首最新主打〈7Rings〉也緊接推出。為了慶祝，她在日本官方推特上發佈一張刺青照片，秀出右手掌上漢字刺青「七輪」，照片一上傳讓外界大吃一驚，因為小天后可能刺錯漢字了！

亞莉安娜寫道：「每個人似乎都認為這不是我的手，但我真的會這樣做。『七つの指輪』縮寫為『七輪』，我覺得非常喜歡。」亞莉安娜將中間「つの指」省略，雖然「7」是「七」，「Rings」可譯作「輪」，看來合理，然而當「七輪」兩字合在一起，在日語裡是「木炭火爐」、「小木炭燒烤」的意思。亞莉安娜發現鬧出烏龍後照片已從社群網站上刪除。

〈7Rings〉不僅打破數位串流平台首日點聽紀錄之外，更是同樣直竄告示牌排行冠軍，創下「史上首位女歌手，連續兩首單曲空降冠軍」的傲人紀錄。她受訪時表示：「我的夢想一直都不是當個饒舌歌手，而是希望像他們那樣推出音樂。」

她說：「我只是想和我的粉絲聊天，唱歌和做音樂，就像這些男人所做的一樣。為什麼他們能這麼發歌而我不能？所以我這樣做了，我會繼續這麼做。」

〈7Rings〉單曲靈感來源是源自亞莉安娜與閨密的瘋狂舉動。當時的亞莉安娜仍處於感情低潮，在與閨密逛街時突發奇想，決定幫身邊所有好友都買了鑽戒，也因此促成了這首〈7Rings〉的誕生。歌曲的音樂錄影帶用一場充滿粉色鏡頭的閨密派對展開，亞莉安娜用這首新歌訴說自己的心情，表示一點也不在意沒有男友，因為她仍有愛她的閨密陪在身邊，也能憑自己力量得到想要的一切。〈7Rings〉以trap曲風貫串，加上亞莉安娜極具辨識度嗓音，直衝全球數位串流平台點聽冠軍。

〈7Rings〉的音樂錄影帶也在24小時內就衝破2300多萬觀看人次，被YouTube譽為是2019目前為止影響力最巨大的一首單曲。亞莉安娜全新專輯《thanku,next／謝謝下一位》預計於農曆大年初四（2月8日）全球同步數位發行。

(中時 )