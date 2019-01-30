阿嬌、阿Sa、容祖兒活動合體重組法棍BFF

2019年01月30日 18:57 中時 陳張眾

阿嬌、阿Sa和容祖兒於活動中一同興奮體驗衣帽間、自拍鏡等各式趣味裝置。（FENDI提供）

《延禧攻略》中飾演高貴妃一角的女星譚卓（左二），也受邀出演「BaguetteFriendsForever」上海篇特別影片。（FENDI提供）

歌手蔡詩芸（右）與日本潮模森星（左二）等人，在「BaguetteFriendsForever」香港篇影片中，大玩找包包遊戲。（FENDI提供）

FENDI黑色FFLogo壓紋Baguette肩背包，8萬4900元。（FENDI提供）

FENDI鸚鵡刺繡圖騰FFLogoBaguette肩背包，10萬元。（FENDI提供）

香港女星容祖兒昨（29）日與好友阿嬌鍾欣潼和阿Sa蔡卓妍，一同出席義大利精品FENDI於中環舉辦之經典Baguette包款回歸派對。3位姊妹淘於活動中選穿品牌2019春夏系列新裝合體，並親身體驗衣帽間、自拍鏡等各式裝置，讓私下要好的閨蜜之情再度搬上檯面。

日前染上嚴重流行性感冒的阿嬌，訪問時透露被隔離約有5天時間，新婚老公賴弘國還恰巧不在身邊。雖然病情沒有痊癒，活動中仍神采奕奕的她，可見與姐妹淘間的開心互動，儼然已成為最佳的治病良藥。對於即將到來的農曆新年，阿嬌透露將會和老公一起在台灣度過，連包紅包的金額及發放的方式都已經考慮完備。而一旁與男友穩定交往中的好友阿Sa，婚姻大事自然也成為眾人關心話題，不過她依然維繫平和態度，表示自己有分寸，更不怕親戚在過年時催婚。

因細長造型而被譽為「法棍包」的Baguette手袋，於90年代推出後即大受歡迎，亦奠定了其在FENDI品牌中的代表性地位。2019春夏，在創意總監KarlLagerfeld與SilviaVenturiniFendi的籌畫下，讓Baguette包款隆重回歸，並推出名為「BaguetteFriendsForever」的特別影片企劃，分別於上海、香港、紐約等3地拍攝，更集結包含《延禧攻略》中飾演高貴妃一角的女星譚卓、歌手DIZZYDIZZO蔡詩芸及日本潮模森星等人共同演出，玩味如縮寫BFF般的閨蜜精神。

本季Baguette系列重磅回歸，除維繫如法國長麵包般可隨興夾於臂下攜帶的俏皮靈感外，更在包款尺寸上加以調整。新增的大號和迷你版本，採用FF標誌壓印皮革、牛仔布材質等多種面料，頌揚品牌一貫的優雅風格，也難怪讓影片中的女人們一口同聲得說出：「這不是一個包，這是Baguette！」

(中時 )