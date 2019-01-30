熱劇《知否》「張桂芬」戲裡戲外都性格！武笑羽最愛和網友鬥嘴

2019年01月30日 18:57 中時 林淑娟

武笑羽飾演的「張桂芬」是該劇性格擔當。（大耳朵影視）

陸劇《知否知否應是綠肥紅瘦》現正熱播，微博話題不斷，收視率也連續多日登頂，創造收視奇蹟。除了主角趙麗穎、馮紹峰受矚目，還未出場就呼聲極高，出場後又好評如潮的「明蘭」閨蜜張桂芬，是由大陸勢頭正勁的實力派女星武笑羽扮演。武笑羽和角色一樣，也是有名的敢說敢做，常常玩心十足，最愛做的事情就是在微博跟粉絲鬥嘴。

張桂芬是《知否知否應是綠肥紅瘦》的性格擔當，武笑羽也同樣有個性。有網友剛剛留言「我老公好喜歡你啊」，她立刻跳回來回覆「我就問你喜歡我嗎？」直爽模樣活脫脫張桂芬上身。

中央戲劇學院表演系科班出生的武笑羽，出道以來已嘗試過多個不同類型的角色，但是古裝劇還是首次嘗試。她除了演技出眾，也是大陸著名美女製片人，幕前幕後身份切換游刃有餘。

稍早前有網友在「知乎」APP上提問關於女演員如何演好生孩子戲的問題。武笑羽發現後，立刻用小號發表了一篇聲情並茂的科普貼，提到把生孩子的疼當是女生痛經的100倍，生孩子不見得人人生過，但痛經多少有點感觸，甚至連如何拍得真實又拍得「不那麼醜」都傾囊相授。也許是寫得太忘我，洋洋灑灑一篇長文專業性極強，卻一不小心留下了小線索，被網友扒出了真實身份，引來圍觀。在帖子最後還劇透了明蘭扮演者趙麗穎「按摩手法很專業，小手很有勁」的小花絮。

武笑羽飾演的張桂芬，在劇中本是國公爺之嫡女，地位極高，脾氣火爆，單純直爽，被皇帝指婚給了國舅。奈何婚姻不睦，透過趙麗穎飾演的「明蘭」勸導，解決了家庭矛盾，也和明蘭共歷患難成為了閨蜜。在原著小說中，張桂芬一角也是極受歡迎，「提刀削賊耳」這事也幹得出來。所以當湖南衛視一公佈這套劇集的開播日期，就有粉絲在微博上建立了「等待張桂芬」話題討論組，每日準時發問「張桂芬何時出場」，耐力過人。至今該話題討論組已經超過了四百萬瀏覽量。

張桂芬在劇中一亮相就讓本來平穩的劇情節奏翻起浪。網友忍不住打趣說，張桂芬就是一座行走的活火山，隨時準備噴發。被封「懟王」的張桂芬一亮相，電視劇的官方微博下面的評論區就炸鍋了，還有網友打趣地表示要給張桂芬送刀，對付欺負她的老公和小妾。此評一出，又引發網友支招刷屏，滿屏皆是「桂芬提刀」、「桂芬削她」。

該劇在台灣由LINETV獨家播出，電視台版權由八大取得；在香港於myTVSUPER同步播出。

(中時 )