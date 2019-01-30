天彫大師白滄沂新作《政通人和，兼聽則明》進駐南投縣議會

天彫大師白滄沂，新作《政通人和，兼聽則明》進駐南投縣議會。（廖志晃攝）

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透過智慧之眼，盡處即是《放眼世界》。（廖志晃攝）
天彫大師白滄沂，新作《政通人和，兼聽則明》，30日在南投縣議會揭幕。（廖志晃攝）

天彫大師白滄沂的新作《政通人和，兼聽則明》與《放眼世界》，獲得南投縣議會典藏，成為議政大樓大廳的公共藝術；白滄沂表示，兩件作品分別具有智慧之眼、耳朵及雙手意象，凸顯議會監督縣政、傾聽民意及展望世界的胸襟與遠見。

南投縣議會兩件公共藝術，30日由議會祕書長陳國忠及白滄沂等人，聯袂舉行揭幕儀式，也讓匡督縣政的民主殿堂，增添人文藝術氣息。

白滄沂表示，《政通人和，兼聽則明》是高3公尺的銅雕，由議長何勝豐題字，並請著名書法家、南投縣文化局長林榮森揮毫；作品中的眼睛意象代表議會的「智慧之眼」，時時為民眾監督縣府；耳朵意象代表用心傾聽民意；雙手的意象則是與民眾攜手同心，共同轉動時代巨輪。

《放眼世界》是長達2公尺的銅雕，以孔洞為眼，由小至大展的造型，寓意從南投出發、著眼天下，展現議會為人民謀福祉，透過借鏡他人的良好政策，提案議定符合南投縣的德政，展現胸襟與遠見。

白滄沂創辦天彫博物館，他的作品曾獲英國、德國博物館典藏，近年來陸續在新北市客家文化園區、溪頭自然教育園區、佛光山佛陀紀念館、及義大利波隆納市舉辦展覽。

(中時 )

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